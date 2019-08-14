10:04 (мск), источник: Аргументы и факты
Товар подлежит обману. Как мошенники используют в своей рекламе звёзд
Фальшивый Дмитрий Нагиев в
Максим Галкин на днях записал видео для своих подписчиков. Он сообщил, что аферисты в соцсетях от его имени проводят
Этих мошенников легко вычислить. Если вас просят заплатить хотя бы один рубль — значит, это обман. Я никогда не собираю во время конкурсов деньги с подписчиков, я только раздаю призы и деньги.
Чуть раньше с подобными обращениями к поклонникам выступили актёры Михаил Галустян и Екатерина Варнава, певец Сергей Лазарев и др. «Аферисты подделывают аккаунты в соцсетях и присылают рекламу с просьбой пройти опрос, который якобы гарантирует вам получение крупного вознаграждения. Но на самом деле вам сначала придётся перевести некую сумму собственных средств под предлогом проверки номера вашей карты!» — возмутился артист.
Технически подкованные ловкачи научились обманывать пользователей Интернета даже с помощью поддельных роликов. Эксперты «Инфосистемы Джет» говорят, что технологии позволяют наложить лицо и голос, заменив движения губ и речь человека на те, которые нужны мошенникам. Вот поэтому с виду настоящий Дмитрий Нагиев неожиданно предлагает зрителям ценный приз и денежное вознаграждение. Для этого надо просто перейти на сайт мошенников. Специалисты говорят, что распознать ролики с липовыми звёздами можно. Например, глаза человека на таких видео не моргают, вокруг головы могут появляться странные шлейфы при резких движениях, наклонах и поворотах и пр.
И
«Знаменитость имеет право потребовать в суде запретить использование данных материалов, опровергнуть недостоверную рекламу, взыскать убытки и компенсацию», — поясняет адвокат Виктория Данильченко. Юрист рассказала, что у нас законодательство неплохо регулирует такие вопросы (например, можно даже требовать возместить упущенную выгоду
Она в суде требовала публикации опровержения и взыскания морального вреда с двух ответчиков (отель и редакция журнала) по 310 тыс. руб. В части нематериальных требований суд признал правоту Собчак, а вот деньги ей вернули только те, которые были потрачены на судебные издержки.
Хуже всего, когда рекламные мошенники зарабатывают не на жадности, заманивая призами, а на нашем здоровье. Порой аферисты не ленятся делать даже фальшивые выпуски популярных на ТВ шоу для пущей достоверности. Так было с «рецептом от диабета», про который якобы рассказывал Леонид Якубович. Недавно юморист Ефим Шифрин предупредил поклонников о мошенниках, которые рекламируют от его имени капли для глаз. У артиста нет проблем со зрением, и он попросил людей не покупать эти капли. Анатолию Вассерману пришлось идти на телевидение, чтобы рассказать людям, что на самом деле к рекламе лекарства от простатита он не имеет никакого отношения.
Несанкционированное использование знаменитостей в рекламе БАДов таит в себе особую опасность. Образ селебрити внушает доверие, и люди автоматически верят и в рекламируемые товары. Вот только нередко бывает, что подобные товары могут навредить здоровью потребителей и, как следствие, нанести существенный ущерб репутации известного человека.
В прошлом году в центре скандала оказался Андрей Малахов. Мошенники создали фальшивый сайт и, прикрываясь именем телеведущего, продавали «чудо-мазь» для суставов. Доверчивые люди начали раскупать «чудо-мазь», а журналисты заказали экспертизу препарата. Указанных в составе ингредиентов не оказалось, а состояла мазь исключительно из полиэтиленгликоля — синтетического вещества, которое используется как основа кремов.
Чемпион по войне с мошенниками — певица Валерия. Ей даже удалось отсудить у клиники пластической хирургии приличную сумму за незаконное использование её изображения. Правда, победить аферистов, продающих ягоды для снижения веса, Валерия не может уже который год. «Они пишут от моего имени: “72 показали мои весы”! Я перед родами вместе с
Но гораздо опаснее, когда подмётная реклама появляется от имени известных врачей. Им люди верят безоговорочно, а «уникальное средство» от грибка ногтей, которого «ещё нет в аптеках», может оказаться не таким безобидным. Например, знаменитому детскому хирургу Леониду Рошалю досталось «рекламировать» средства от бородавок и папиллом, а кардиохирургу Лео Бокерии — от гипертонии. Известные доктора только и успевают опровергать свою причастность к «лекарственным препаратам» и напоминать людям: врачи никогда не рекламируют лекарства и БАДы!