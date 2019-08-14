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10:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Товар подлежит обману. Как мошенники используют в своей рекламе звёзд

Фальшивый Дмитрий Нагиев в интернет-ролике, обещающий ценные призы, — новый вид мошенничества.

Источник: РИА "Новости"

«Я раздаю призы»

Максим Галкин на днях записал видео для своих подписчиков. Он сообщил, что аферисты в соцсетях от его имени проводят конкурс-опрос и берут с участников деньги. Для достоверности обманщики используют старое видео с Галкиным: в апреле телеведущий проводил официальный конкурс.

Этих мошенников легко вычислить. Если вас просят заплатить хотя бы один рубль — значит, это обман. Я никогда не собираю во время конкурсов деньги с подписчиков, я только раздаю призы и деньги.
Максим Галкин

Чуть раньше с подобными обращениями к поклонникам выступили актёры Михаил Галустян и Екатерина Варнава, певец Сергей Лазарев и др. «Аферисты подделывают аккаунты в соцсетях и присылают рекламу с просьбой пройти опрос, который якобы гарантирует вам получение крупного вознаграждения. Но на самом деле вам сначала придётся перевести некую сумму собственных средств под предлогом проверки номера вашей карты!» — возмутился артист.

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Технически подкованные ловкачи научились обманывать пользователей Интернета даже с помощью поддельных роликов. Эксперты «Инфосистемы Джет» говорят, что технологии позволяют наложить лицо и голос, заменив движения губ и речь человека на те, которые нужны мошенникам. Вот по­этому с виду настоящий Дмитрий Нагиев неожиданно предлагает зрителям ценный приз и денежное вознаграждение. Для этого надо просто перейти на сайт мошенников. Специалисты говорят, что распознать ролики с липовыми звёздами можно. Например, глаза человека на таких видео не моргают, вокруг головы могут появляться странные шлейфы при резких движениях, наклонах и поворотах и пр.

Судиться невыгодно

И всё-таки пока мошенники нечасто прибегают к новым технологиям, а всё больше работают по старинке: берут фото звезды да прилаживают к своему товару. Такую рекламу распространяют в основном в Интернете. Так, продюсер и композитор Максим Фадеев, сам того не ведая, рекламировал таблетки для похудения, а актриса Мария Порошина — косметические бренды.

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«Знаменитость имеет право потребовать в суде запретить использование данных материалов, опровергнуть недостоверную рекламу, взыскать убытки и компенсацию», — поясняет адвокат Виктория Данильченко. Юрист рассказала, что у нас законодательство неплохо регулирует такие вопросы (например, можно даже требовать возместить упущенную выгоду из-за использования фото звезды), но признала: на практике с этим всё обстоит не очень. «К сожалению, таких рекламодателей найти для привлечения к ответственности бывает очень сложно, — говорит Данильченко. — В нашей стране защита авторских прав — скорее защита своего честного имени, нежели способ наказать рекламщиков рублём. Затраты заявителя по подобному спору могут в разы превысить компенсацию, назначенную судом».

10 лет назад Ксения Собчак попыталась отвоевать своё неоплаченное имя у пермского отеля. Рекламщики гостиницы решили «выехать на звёздах» и в число именитых постояльцев записали Собчак.

Она в суде требовала публикации опровержения и взыскания морального вреда с двух ответчиков (отель и редакция журнала) по 310 тыс. руб. В части нематериальных требований суд признал правоту Собчак, а вот деньги ей вернули только те, которые были потрачены на судебные издержки.

«Медицинский» лохотрон

Хуже всего, когда рекламные мошенники зарабатывают не на жадности, заманивая призами, а на нашем здоровье. Порой аферисты не ленятся делать даже фальшивые выпуски популярных на ТВ шоу для пущей достоверности. Так было с «рецептом от диабета», про который якобы рассказывал Леонид Якубович. Недавно юморист Ефим Шифрин предупредил поклонников о мошенниках, которые рекламируют от его имени капли для глаз. У артиста нет проблем со зрением, и он попросил людей не покупать эти капли. Анатолию Вассерману пришлось идти на телевидение, чтобы рассказать людям, что на самом деле к рекламе лекарства от простатита он не имеет никакого отношения.

Несанкционированное использование знаменитостей в рекламе БАДов таит в себе особую опасность. Образ селебрити внушает доверие, и люди автоматически верят и в рекламируемые товары. Вот только нередко бывает, что подобные товары могут навредить здоровью потребителей и, как следствие, нанести существенный ущерб репутации извест­ного человека.
Виктория Данильченко
адвокат

В прошлом году в центре скандала оказался Андрей Малахов. Мошенники создали фальшивый сайт и, прикрываясь именем телеведущего, продавали «чудо-мазь» для суставов. Доверчивые люди начали раскупать «чудо-мазь», а журналисты заказали экспертизу препарата. Указанных в составе ингредиентов не оказалось, а состояла мазь исключительно из полиэтиленгликоля — синтетического вещества, которое используется как основа кремов.

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Чемпион по войне с мошенниками — певица Валерия. Ей даже удалось отсудить у клиники пластической хирургии приличную сумму за незаконное использование её изображения. Правда, победить аферистов, продающих ягоды для снижения веса, Валерия не может уже который год. «Они пишут от моего имени: “72 показали мои весы”! Я перед родами вместе с ребёнком-то столько не весила. Мошенники должны быть наказаны! Потому что они мошенники, они преступники!» — негодует певица. Звезда уверена, что с подобными аферистами нужно бороться в суде и с помощью Роскомнадзора, чтобы в том числе защитить и здоровье поклонников.

Но гораздо опаснее, когда подмётная реклама появляется от имени известных врачей. Им люди верят безоговорочно, а «уникальное средство» от грибка ногтей, которого «ещё нет в аптеках», может оказаться не таким безобидным. Например, знаменитому детскому хирургу Леониду Рошалю досталось «рекламировать» средства от бородавок и папиллом, а кардиохирургу Лео Бокерии — от гипертонии. Извест­ные доктора только и успевают опровергать свою причастность к «лекарственным препаратам» и напоминать людям: врачи никогда не рекламируют лекарства и БАДы!

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