Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Священника из Гатчины отстранили от службы после инцидента с крещением Священника отстранили от службы после того, как в Сети появилось видео, снятое во время обряда крещения в храме
Фоторепортажи
10Первый День рождения панд в истории Московского зоопарка
18Как создавались шедевры
01:43 (мск), источник: Интерфакс

Православные отмечают Медовый Спас и вступают в пору Успенского поста

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — У православных верующих в среду начинается двухнедельный Успенский пост, который установлен в память о земной кончине Богородицы в 48 году нашей эры.

Источник: РИА "Новости"

Пережив своего Сына Иисуса на 15 лет, Дева Мария провела эти годы в подвигах молитвы и поста, поэтому празднику Успения у православных также предшествует постный период.

По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому: в ближайшие две недели не дозволяется употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты. В субботу и воскресенье разрешено растительное масло, и только один раз за весь пост разрешается вкушать рыбу — в праздник Преображения Господня.

В этом году период поста окажется на день длиннее, чем обычно, так как окончание постного времени (праздник Успения Богородицы) приходится на среду, из-за чего этот день — также рыбный, и разговение будет перенесено на следующий день.

Начало Успенского поста на Руси именуется также Медовым Спасом. В это время начинали собирать мед и освящали его в храмах. На Медовый Спас не только освящается мед, но и совершается малое освящение воды — в память о Крещении Руси.

Украина планирует создать режимный морской район вокруг Крыма
Российский клуб вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Спасавший детей при пожаре мальчик посмертно награжден
«Роскосмос» пояснил высокие зарплаты своих сотрудников
Супруги из Британии сорвали джекпот в лотерее благодаря коту
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Вену накрыл мощный шторм (видео)
Здоровье
Какая смертельная эпидемия грозит человечеству И кому поможет редактирование ДНК.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд рублей Заместитель гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка анонсировал новый мегапроект – кольцевую платную дорогу вокруг Владивостока
Кино
Кто такая Зендая, и почему весь мир от нее в эйфории Рассказываем о новой яркой звезде на голливудском небосклоне — 22-летней актрисе скандального сериала и новой подружке Человека-паука
Недвижимость
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
В России подскочили цены на жилье
Популярные темы на «Детях»
Благодать Франции 321
Когда думаешь что бывший муж уже отмочил все что мог, но нет 277
Группа крови 259
Невроз у детей или невоспитанность 184
Леди
«Я девочка-воин»: как строит свою карьеру плюс-size модель Как побороть их и стать уверенной в себе личностью?
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь