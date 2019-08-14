05:14 (мск), источник: Известия
Пользователь Reddit назвал способ дольше отдыхать на работе
Пользователь сайта Reddit рассказал о том, как ему удалось добиться от руководства своей компании дополнительных перерывов.
По его словам, международная корпорация, в которой он работает, позволяет религиозным сотрудникам, коих в организации большинство, делать несколько перерывов в день на молитвы. Таким образом, отметил автор статьи, около 70−80% сотрудников часто покидают рабочее место: им разрешено уходить 2−3 раза по 10 минут.
При этом все работники получают одинаковую зарплату. Пользователь, будучи атеистом, возмутился такой политике компании. Он обратился к своей начальнице с просьбой предоставить ему аналогичные перерывы для медитации.
«В течение последних шести месяцев у меня были мои 30 минут медитации в саду нашей компании на свежем воздухе. Это вызвало некоторый резонанс, потому что другие нерелигиозные сотрудники также начинают выпрашивать время для того, чтобы помедитировать», — написал автор.
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