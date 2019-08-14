13:57 (мск), источник: Известия
Итальянский астронавт сыграл первый диджейский сет на МКС
На Международной космической станции сыграли первый
Первым диджеем в космосе стал 42-летний итальянский астронавт Лука Пармитано. Его выступление шло в
О том, что Пармитано выступит перед любителями электронной музыки с земной орбиты, сообщалось накануне.
Лука Пармитано отправился на МКС 20 июля на космическом корабле «Союз МС-13» вместе с россиянином Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом. Это уже второй полет итальянца в космос.
Ранее стало известно, что 22 августа на МКС отправится российский робот «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research). Он проведет в космосе 14 дней. За это время он должен выполнить несколько задач под управлением космонавта Александра Скворцова.