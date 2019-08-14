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13:57 (мск), источник: Известия

Итальянский астронавт сыграл первый диджейский сет на МКС

На Международной космической станции сыграли первый диджей-сет. Об этом в среду, 14 августа, сообщает Пятый канал.

Первым диджеем в космосе стал 42-летний итальянский астронавт Лука Пармитано. Его выступление шло в онлайн-трансляции и параллельно транслировалось на испанский круизный лайнер на Ибице в рамках фестиваля электронной музыки BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition.

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О том, что Пармитано выступит перед любителями электронной музыки с земной орбиты, сообщалось накануне.

Лука Пармитано отправился на МКС 20 июля на космическом корабле «Союз МС-13» вместе с россиянином Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом. Это уже второй полет итальянца в космос.

Ранее стало известно, что 22 августа на МКС отправится российский робот «Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research). Он проведет в космосе 14 дней. За это время он должен выполнить несколько задач под управлением космонавта Александра Скворцова.

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