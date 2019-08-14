10:25 (мск), источник: Известия
Врачи негативно оценили четырехдневную рабочую неделю
Эксперты считают, что четырехдневная неделя не скажется положительно на здоровье россиян. Об этом в среду, 14 августа, в беседе с «РИА Новости» заявила
По ее словам, люди в очень редких случаях начнут заниматься саморазвитием, 95% будут посвящать себя безделью. Она считает, что таким образом в стране лишь увеличится число людей, страдающих ожирением, пишет «Газета.ру».
В свою очередь,
13 августа председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил, что нынешнее состояние российской экономики не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю, а подобная новация пока является «красивой мечтой».
Ранее в этот же день Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд.
11 июня