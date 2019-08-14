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10:25 (мск), источник: Известия

Врачи негативно оценили четырехдневную рабочую неделю

Эксперты считают, что четырехдневная неделя не скажется положительно на здоровье россиян. Об этом в среду, 14 августа, в беседе с «РИА Новости» заявила врач-терапевт Елена Тихомирова.

Источник: Reuters

По ее словам, люди в очень редких случаях начнут заниматься саморазвитием, 95% будут посвящать себя безделью. Она считает, что таким образом в стране лишь увеличится число людей, страдающих ожирением, пишет «Газета.ру».

В свою очередь, врач-психиатр Лев Пережогин добавил, что уверенные в себе люди, занимающиеся продуктивным интеллектуальным трудом, будут рады дополнительному выходному. Те же, чья зарплата зависит от количества выполненной работы, а не от качества, останутся недовольны.

В семейных отношениях, считает он, будет положительный момент, только если отношения и до этого были хорошими, в противном случае появится лишний день для раздражения.
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13 августа председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил, что нынешнее состояние российской экономики не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю, а подобная новация пока является «красивой мечтой».

Ранее в этот же день Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд.

11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса. Он уточнил, что речь идет о гибких графиках, дистанционных форматах и вызовах сотрудников по мере необходимости.

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08:12 (мск)© Ньюстюб
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