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10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Леонардо Ди Каприо назвал самую позорную роль в своей карьере

Голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр не хотят, чтобы американские зрители когда-либо увидели на большом экране фильм с их участием «Кафе “Донс Плам”». Об этом сообщает New York Post.

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Отмечается, что картина, вышедшая в 2000 году, рассказывает историю о четверых молодых людях, которые каждый вечер собираются в закусочной в компании разных девушек. Ди Каприо играет в ленте роль грубого и бесцеремонного парня Дерека, а его реплики включают обсуждение мастурбации и угрозы запустить женщине бутылку в лицо. Фильм, снятый всего за шесть дней, был запрещен к показу в США и Канаде.

Один из продюсеров проекта, Дейл Уитли, пояснил, что персонажи Ди Каприо и Магуайра выглядят настолько естественными, что аудитория смотрит на них и ассоциирует этих героев с самими актерами. При этом в показаниях, представленных в рамках судебного процесса 1998 года, артисты утверждали, что не ожидали, что подобный проект превратят в полнометражное кино.

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