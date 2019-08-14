10:47 (мск), источник: Lenta.Ru
Раскрыты главные траты россиян в отпуске
Больше всего средств во время отпуска российские туристы тратят на билеты. Об этом сообщается в исследовании UFS.Travel, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
45 процентов участников опроса указали, что самые большие расходы во время путешествия приходятся на авиа- и железнодорожные билеты. На втором месте оказалось проживание — 28 процентов считают его основной статьей расходов.
Питание стало самым затратным фактором у 12 процентов россиян, а экскурсии — у 11 процентов. На сувениры в поездках больше всего денег тратит один процент россиян.
Некоторые респонденты не смогли определиться с главной статьей расходов. Так, три процента заявили, что планирование бюджета зависит от места, в которое они решили отправиться.
В июне сообщалось, что 21 процент россиян проведут свой отпуск дома, 14 процентов опрошенных поедут путешествовать по России, а 8 процентов респондентов решили отдохнуть на даче. Отправиться за границу планировали лишь 3 процента опрошенных.