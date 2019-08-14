11:42 (мск), источник: Аргументы и факты
ВЦИОМ узнал об отношении россиян к обряду крещения
Абсолютное большинство приверженцев православной веры прошли обряд крещения.
Опрос показал, что большинство православных россиян считают обязательным обряд крещения, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Абсолютное большинство приверженцев православной веры прошли обряд крещения (86%), из них 66% приняли таинство крещения по решению родителей или родственников, а 20% решили пройти его самостоятельно.
В первом случае обряд крещения чаще всего проходил в детском возрасте (зачастую в годовалом возрасте), а во втором люди обычно принимают это решение в более зрелом возрасте (зачастую в 30 лет).
12% респондентов, относящих себя к православным, обряд крещения не проходили. Из них 19% хотели бы принять таинство крещения, чаще всего с целью быть ближе к Богу, утвердить свою веру (19%) или потому, что так принято (12%). Большинство же представителей этой группы не планируют в будущем креститься (68%), а среди причин обычно называют отсутствие веры (29%), интереса и желания (20%), смысла в этом действии (14%).
Обратного мнения придерживаются 8% опрошенных, преимущественно те, кому от 18 до 24 лет (19%) и от 25 до 34 лет (13%).
60% респондентов считают оптимальным крещение в детском возрасте, треть опрошенных считают, что лучше принимать решение о принятии таинства крещения во взрослом возрасте (34%).