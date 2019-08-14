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11:42 (мск), источник: Аргументы и факты

ВЦИОМ узнал об отношении россиян к обряду крещения

Абсолютное большинство приверженцев православной веры прошли обряд крещения.

Источник: РИА "Новости"

Опрос показал, что большинство православных россиян считают обязательным обряд крещения, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Абсолютное большинство приверженцев православной веры прошли обряд крещения (86%), из них 66% приняли таинство крещения по решению родителей или родственников, а 20% решили пройти его самостоятельно.

В первом случае обряд крещения чаще всего проходил в детском возрасте (зачастую в годовалом возрасте), а во втором люди обычно принимают это решение в более зрелом возрасте (зачастую в 30 лет).

12% респондентов, относящих себя к православным, обряд крещения не проходили. Из них 19% хотели бы принять таинство крещения, чаще всего с целью быть ближе к Богу, утвердить свою веру (19%) или потому, что так принято (12%). Большинство же представителей этой группы не планируют в будущем креститься (68%), а среди причин обычно называют отсутствие веры (29%), интереса и желания (20%), смысла в этом действии (14%).

75% опрошенных считают, что православный человек должен проходить обряд крещения. Особенно актуальна эта точка зрения среди представителей женской аудитории (79%) и людей старшего возраста 60+ (82%).

Обратного мнения придерживаются 8% опрошенных, преимущественно те, кому от 18 до 24 лет (19%) и от 25 до 34 лет (13%).

60% респондентов считают оптимальным крещение в детском возрасте, треть опрошенных считают, что лучше принимать решение о принятии таинства крещения во взрослом возрасте (34%).

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