Когда не брать трубку. Раскрыты часы спамерских атак в России

Специалисты по информационной безопасности «Касперского» пришли к выводу, что пик активности спамеров приходится на интервал с 16 до 18 часов в четверг и пятницу. Самые распространенные виды телефонного спама — звонки с предложениями кредитов.
Больше всего (более 50% от всего спама) различные займы пытаются навязать жителям Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областей. В других регионах доля подобного спама не опускается ниже трети.
Также среди нежелательных называются звонки от коллекторов, реклама, предложения рискованных инвестиций. Наибольшая доля коллекторских звонков замечена в Краснодарском крае и Ростовской области — более 17%. Менее распространены телефонные социологические опросы, но, например, в Санкт-Петербурге с ними связан почти каждый десятый спам-звонок (9%).
По словам старшего системного аналитика «Касперского» Дмитрия Волгина, существует вероятность в 70%, что звонок с неизвестного номера окажется спамерским. Поэтому в компании решили разработать собственный определитель номера — Kaspersky Who Calls.
Программа для защиты от спама и мошенничества показывает владельца номера или связанную с ним компанию и категорию: «займы», «служба доставки» и т.д., а также уведомляет, были ли жалобы на спам с этого номера. По словам разработчиков, Kaspersky Who Calls не собирает личную информацию о пользователях.