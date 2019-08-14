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12:17 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Когда не брать трубку. Раскрыты часы спамерских атак в России

«Лаборатория Касперского» подсчитала, в какое время пользователи чаще всего получают звонки от спамеров. По данным компании, каждый месяц от подобных нападок страдают 72% владельцев смартфонов.

Источник: Reuters

Специалисты по информационной безопасности «Касперского» пришли к выводу, что пик активности спамеров приходится на интервал с 16 до 18 часов в четверг и пятницу. Самые распространенные виды телефонного спама — звонки с предложениями кредитов.

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Больше всего (более 50% от всего спама) различные займы пытаются навязать жителям Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областей. В других регионах доля подобного спама не опускается ниже трети.

Также среди нежелательных называются звонки от коллекторов, реклама, предложения рискованных инвестиций. Наибольшая доля коллекторских звонков замечена в Краснодарском крае и Ростовской области — более 17%. Менее распространены телефонные социологические опросы, но, например, в Санкт-Петербурге с ними связан почти каждый десятый спам-звонок (9%).

По словам старшего системного аналитика «Касперского» Дмитрия Волгина, существует вероятность в 70%, что звонок с неизвестного номера окажется спамерским. Поэтому в компании решили разработать собственный определитель номера — Kaspersky Who Calls.

Программа для защиты от спама и мошенничества показывает владельца номера или связанную с ним компанию и категорию: «займы», «служба доставки» и т.д., а также уведомляет, были ли жалобы на спам с этого номера. По словам разработчиков, Kaspersky Who Calls не собирает личную информацию о пользователях.

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