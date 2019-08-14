«Все равно идут — кто мужа найти, кто себя попиарить, другие просто потусить»: участница конкурсов красоты — об обратной стороне соревнований

В Московском культурном фольклорном центре 10 августа прошел финал конкурса «Миссис Россия — 2019», победительницей которого стала 33-летняя жительница Геленджика Екатерина Нишанова.
Корону девушка получила, а вместе с ней и шквал критики — пользователи Сети устроили девушке настоящую травлю, из-за чего та даже отказалась представлять страну на конкурсе «Миссис Земной шар». Некоторые пошли дальше — Telegram-канал Yobajur со ссылкой на одного из своих читателей утверждает, что победа Нишановой на конкурсе была предрешена, — за это были заплачены солидные деньги.
На момент написания материала получить комментарий от самой Нишановой Daily Storm не удалось, зато мы связались с завсегдатаем конкурсов красоты. Девушка на условиях анонимности рассказала, что для самих конкурсанток не секрет, что места заранее распределены еще до проведения конкурса. Но девушки все равно идут — кто за мужем, кто за пиаром, а кто просто потусить в приятной компании.
По словам собеседницы Daily Storm, есть, например, конкурс «Императрица России», который, по задумке организаторов, должен объединить всех красавиц нашей страны. На деле же — если хочешь быть «императрицей» — оплачивай все затраты:
Имею в виду: оплачиваешь рестораны, звезд, СМИ. Проплачиваешь — и место твое. Если хочешь участвовать и быть «Мисс Грация», плати. 250 тысяч рублей — и твой титул в твоих руках. И так происходит из конкурса в конкурс.
Сами же конкурсантки — вне зависимости от уровня конкурса — знают заранее все.
«Несмотря на цены и зная, кто победит, все равно девочки идут участвовать в конкурсе», — добавляет собеседница Daily Storm.
Интересно и присутствие звезд, которые, расположившись за банкетным столом, восторгаются красотой участниц.
«Сергей Зверев может посидеть у вас в жюри за сумму от 700 000 тысяч рублей и скрасить своим присутствием вашу титулованность», — уточняет участница конкурсов.
Впрочем, вернемся к новоиспеченной победительнице. После шквала критики Нишанова сперва попыталась оправдаться, потом просто ограничила возможность писать комментарии в своих социальных сетях.
«Да, мой супруг — состоятельный человек, я не могу обеднеть, чтобы нравиться кому-то больше в интернете. Страницу в Instagram закрыла, чтобы переждать волну негатива и как следует отдохнуть. Я не осуждаю людей, которые меня критикуют или недовольны моей победой. У них есть право на мнение», — отметила она.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» супруг победительницы, Максим, действительно не последний предприниматель в Геленджике. Он занимается строительством жилых и нежилых помещений. Также он совладелец базы отдыха «Дальний кордон».
«Миссис Вселенная классик — 2019» Светлана Исаева в разговоре с Daily Storm объяснила, что сама на все негативные отзывы в интернете смотрит с улыбкой.
«И не стоит на них внимание обращать. Делать то, что ты любишь, — это один из главных успехов в жизни», — уверена Светлана.
Впрочем, «троллинг» в соцсетях пришелся не по духу Нишановой.
Вместо нее на международный конкурс отправят другую красавицу.
«У нас две победительницы, — заявила организатор конкурса “Миссис Россия — 2019”, президент фонда “Планета женщин” Алла Маркина. — И на конкурс “Миссис Земной шар” в Китай поедет не Екатерина, а другая участница, у которой четверо детей, — Ксения Кривко из Кемерова. Не все победительницы готовы ехать за границу».
Шлейф «продажности» тянется за «красотками» еще с 90-х. Несколько лет назад в «Российской газете» появилось расследование о том, как проходили конкурсы в самом начале.
Журналисты отмечают, что раньше все мало-мальски известные конкурсы крышевали откровенные бандюганы. Брали не деньгами, а девочками.
«Что я вам говорю, вы и сами помните 90-е. Чихнуть без бандита было нельзя. Пахан скажет — девочка победит. Да и в жюри частенько сидели обожатели женского пола. Поэтому самый популярный тренд тогда был “раздвинем ногами препятствия к пьедесталу!” И я тогда задумался: неужели нельзя провести нормальный конкурс, где мерилом будет не только сантиметр, но и личное обаяние, ум, находчивость?! А ведь без всего этого настоящая красота невозможна. И никаких постелей! Ни с жюри, ни со спонсорами!» — удивлялся журналист Юрий Снегирев.