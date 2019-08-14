14:35 (мск), источник: ТАСС
В Кремле не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/ — Ранее с соответствующей инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России.
В администрации президента России не обсуждается инициатива о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил журналистам
Мы знаем, что есть такие инициативы, что они предлагаются. Но пока в администрации [президента РФ] это никак не обсуждается.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. Это предложение ФНПР направила на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию