Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чисто русская забава»Как появилась традиция хлопать в самолете при посадке
Фоторепортажи
8Метеорный поток Персеиды
18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
14:35 (мск), источник: ТАСС

В Кремле не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/ — Ранее с соответствующей инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России.

Источник: Reuters

В администрации президента России не обсуждается инициатива о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы знаем, что есть такие инициативы, что они предлагаются. Но пока в администрации [президента РФ] это никак не обсуждается.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. Это предложение ФНПР направила на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В Минтруде ТАСС сказали, что уже сейчас работодатели могут вводить на предприятиях сокращенную рабочую неделю, поскольку это не противоречит действующему законодательству. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в июне на Международной конференции труда в Женеве, не исключил также в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

Читайте также
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
Как Ельцин описал Путина в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном
Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Поражение от «Краснодара» лишило «Порту» десятков миллионов евро
Леонардо Ди Каприо признался, какой роли стыдится
Участница конкурсов красоты рассказала об обратной стороне шоу
Пятиметровая волна накрыла десятки туристов в Австралии
Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд рублей Заместитель гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка анонсировал новый мегапроект – кольцевую платную дорогу вокруг Владивостока
Кино
«Квартал 95» показал первую пародию на Владимира Зеленского Роль президента Украины исполнил Юрий Великий
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Дети
Настю Каменских поздравляют с беременностью Поклонники решили, что певица в положении
Леди
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле разочаровали фанатов специфическим юмором Не все оценили специфический юмор Примадонны.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь