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14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантскую стаю рогачей показали с воздуха (видео)

Скаты плавали у побережья Мексики.

Дрон заснял не менее сотни рыб из семейства орляковых скатов, плавающих у мексиканского побережья в штате Южная Нижняя Калифорния.

Этих скатов называют рогачами или мобулами. Они обитают в тропических и субтропических водах всех океанов. Вес самых крупных рогачей превышает тонну.

Летом мобулы сбиваются в огромные стаи для кормежки и спаривания. На видео, записанном специалистом по охране природы и инструктором по подводному плаванию Джейсоном Клюеном, видно, как маленькая стая рогачей подплывает к огромной. В итоге две стаи сливаются в одну.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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