14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантскую стаю рогачей показали с воздуха (видео)
Скаты плавали у побережья Мексики.
Дрон заснял не менее сотни рыб из семейства орляковых скатов, плавающих у мексиканского побережья в штате Южная Нижняя Калифорния.
Этих скатов называют рогачами или мобулами. Они обитают в тропических и субтропических водах всех океанов. Вес самых крупных рогачей превышает тонну.
Летом мобулы сбиваются в огромные стаи для кормежки и спаривания. На видео, записанном специалистом по охране природы и инструктором по подводному плаванию Джейсоном Клюеном, видно, как маленькая стая рогачей подплывает к огромной. В итоге две стаи сливаются в одну.
Анна Лысенко