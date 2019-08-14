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14:45 (мск), источник: РИА Новости

Религиовед объяснил, в каком случае тексты Библии проверяются на экстремизм

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Библия по закону не проверяется на экстремизм, но использование ее текстов в экстремистских целях подлежит проверке, пояснил РИА Новости старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед Павел Костылев.

Источник: РИА Новости

Ранее специалисты Вятского государственного университета заявили, что нашли признаки экстремизма в 29-м стихе 36-го псалма Давида, входящем в Ветхий Завет — древнейшую часть Библии. Текст 29-го стиха — «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек».

Сама Библия по закону не проверяется на экстремизм, если только использование этого текста не имеет экстремистский контекст: то есть берется маленькая цитата и используется в качестве экстремистского призыва.

То есть, подчеркнул он, сама по себе цитата из Писания не подлежит экспертизе на наличие экстремизма, а вот «ее использование — подлежит проверке».

«А дальше возникает вопрос чисто теологический: в какой степени каждое слово Библии является Библией? Словарный запас у Библии-то большой, по сути, она одна из основ нашего языка», — заключил эксперт.

С 2015 года в России действует закон, запрещающий признавать содержание Библии, Корана, Танаха и Ганджура, а также цитат из них экстремистскими материалами. Законопроект внес президент России Владимир Путин.

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