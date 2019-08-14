Meet the monster penguin identified from fossils found in Waipara, North Canterbury. Standing about 1.6 metres tall and...Опубликовано Canterbury Museum Вторник, 13 августа 2019 г.
15:14 (мск), источник: РИА Новости
В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие — почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.