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15:14 (мск), источник: РИА Новости

В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие — почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.

Meet the monster penguin identified from fossils found in Waipara, North Canterbury. Standing about 1.6 metres tall and...

Опубликовано Canterbury Museum Вторник, 13 августа 2019 г.

Останки гигантского пингвина — ростом 1,6 метра — были обнаружены в городе Вайпара, на новозеландском Южном острове.

«Пингвин-монстр», как окрестили пернатого исследователи, принадлежащий к виду Crossvallia waiparensis, жил в эпоху палеоцена в период между 66 и 56 миллионами лет назад. Эта вымершая птица почти на 40 сантиметров выше самого крупного современного пингвина — императорского, чей рост составляет 120 сантиметров.

Пингвин-монстр вновь подтвердил статус Новой Зеландии как прибежища гигантских птиц, пополнив ряды «самого большого в мире попугая, гигантского орла и птицы моа».

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