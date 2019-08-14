В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика

Свадьба состоялась 9 августа, видео набрало уже десятки тысяч просмотров.
Героиня ролика Юлия Гусарова рассказала, что идея арендовать на торжество большегрузные автомобили принадлежит жениху, который работает водителем в Москве.
«Было три тягача. Уж сколько топлива сожгли, честно, не знаю. Мы не пытались сэкономить, так как, кроме тягачей, которые катались практически пустыми, было еще три джипа и микроавтобус. Муж — дальнобойщик, это была его идея, я поддержала. Мы ехали из загса в первой машине. Сложно только забираться в кабину, но это и без платья неудобно. Я первый раз в жизни залезала и слезала из кабины. Только за день до свадьбы увидела, на чем придется ехать, хотя с мужем до свадьбы была знакома почти восемь лет», — сказала новобрачная РИА Новости.
По ее словам, окружающие и пользователи интернета восприняли свадьбу с восторгом.
«Но есть и злые завистники», — добавила Гусарова.