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15:44 (мск), источник: РИА Новости

В Сети набирает популярность ролик со свадьбы российского дальнобойщика

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Сети набирает популярность видеозапись со свадьбы дальнобойщика из города Вичуга в Ивановской области — пользователи пришли в восторг от того, что колонну молодоженов вместо традиционных лимузинов возглавили украшенные тягачи.

Свадьба состоялась 9 августа, видео набрало уже десятки тысяч просмотров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Героиня ролика Юлия Гусарова рассказала, что идея арендовать на торжество большегрузные автомобили принадлежит жениху, который работает водителем в Москве.

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«Было три тягача. Уж сколько топлива сожгли, честно, не знаю. Мы не пытались сэкономить, так как, кроме тягачей, которые катались практически пустыми, было еще три джипа и микроавтобус. Муж — дальнобойщик, это была его идея, я поддержала. Мы ехали из загса в первой машине. Сложно только забираться в кабину, но это и без платья неудобно. Я первый раз в жизни залезала и слезала из кабины. Только за день до свадьбы увидела, на чем придется ехать, хотя с мужем до свадьбы была знакома почти восемь лет», — сказала новобрачная РИА Новости.

По ее словам, окружающие и пользователи интернета восприняли свадьбу с восторгом.

«Но есть и злые завистники», — добавила Гусарова.

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