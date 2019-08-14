15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят пчелиные ульи в разных странах (фото)
14 августа в народе празднуют Медовый Спас. В этот день начинался сбор мёда и его освящение.
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14 августа в народе празднуют Медовый Спас. В этот день начинался сбор мёда и его освящение.
Пчеловодство всегда было уважаемым занятием в России. В наше время ученые призывают спасать пчел, которые гибнут
Ульи появились в мегаполисах, власти городов создают все условия для обитания пчел в городской зоне, а пасечники освоили соцсети и популяризуют мед и свое искусство. К Медовому Спасу мы собрали примеры самых невероятных пасек со всего мира.
Анна Лысенко