Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чисто русская забава»Как появилась традиция хлопать в самолете при посадке
Фоторепортажи
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят пчелиные ульи в разных странах (фото)

14 августа в народе празднуют Медовый Спас. В этот день начинался сбор мёда и его освящение.

Пчеловодство всегда было уважаемым занятием в России. В наше время ученые призывают спасать пчел, которые гибнут из-за болезней, химикатов и глобального потепления.

Ульи появились в мегаполисах, власти городов создают все условия для обитания пчел в городской зоне, а пасечники освоили соцсети и популяризуют мед и свое искусство. К Медовому Спасу мы собрали примеры самых невероятных пасек со всего мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
Это гигантское пчелиное гнездо в прозрачном улье. Фото сделано в Нидерландах
Во время загрузки произошла ошибка.
Вот так выглядит пасека на Гавайях
Во время загрузки произошла ошибка.
Веселые ульи на Род-Айленде, США
Во время загрузки произошла ошибка.
Японские фермеры слушают жужжание пчел
Во время загрузки произошла ошибка.
Дикие пчелы в Индонезии. С одного такого дерева можно получить 3 бочки меда
Во время загрузки произошла ошибка.
Ульи в Брюсселе
Во время загрузки произошла ошибка.
В Швеции разводить пчел непросто
Во время загрузки произошла ошибка.
Вот так собирают мед в Португалии
Во время загрузки произошла ошибка.
Греческий мед очень популярный
Во время загрузки произошла ошибка.
Ульи в Доминиканской Республике
Во время загрузки произошла ошибка.
Знойные мексиканские ульи
Во время загрузки произошла ошибка.
Германия
Во время загрузки произошла ошибка.
А это перевозка ульев в Приморском крае

Анна Лысенко

Читайте также
Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке
Автокефальная Украинская Церковь прекратила существование
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Молния ударила возле Северного полюса 48 раз
Участница конкурсов красоты рассказала об обратной стороне шоу
Свадебный кортеж дальнобойщика восхитил соцсети (видео)
Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Запрет старых машин в России: известна позиция властей Минпромторг отреагировал на предложение Госдумы запретить эксплуатацию старых транспортных средств. В ведомстве инициативу не поддержали, передает агентство РБК
Кино
«Квартал 95» показал первую пародию на Владимира Зеленского Роль президента Украины исполнил Юрий Великий
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Названы способы заработать на единственном жилье
25 фотоаргументов, что Канада самое смешное место в мире
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Дети
Настю Каменских поздравляют с беременностью Поклонники решили, что певица в положении
Леди
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле разочаровали фанатов специфическим юмором Не все оценили специфический юмор Примадонны.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь