Под картиной да Винчи найдены спрятанные рисунки

Спустя 500 лет после написания картины «Мадонна в скалах» ученые обнаружили на холсте под слоями краски несколько эскизов и отпечатки рук Леонардо да Винчи, сообщает CNN.
Как известно, существуют две картины «Мадонна в скалах», которые почти не отличаются по композиции. Одна из них хранится в Лувре, вторая — в Лондонской Национальной галерее.
Научный анализ картины, которая находится в Великобритании, показал, что первоначальная композиция, от которой художник отказался, была иной. Да Винчи изменил поворот головы младенца, чтобы показать его в профиль. Также он стер часть кудрей у персонажей. Фигуры были расположены выше. Ангел не сидел рядом с маленьким Иисусом, а обнимал его.
Рисунки были обнаружены благодаря тому, что стертая краска содержала цинк. Металл стал заметен при рентгенофлуоресцентном анализе и изучении инфракрасного излучения.