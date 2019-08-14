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17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под картиной да Винчи найдены спрятанные рисунки

И отпечатки рук художника.

Спустя 500 лет после написания картины «Мадонна в скалах» ученые обнаружили на холсте под слоями краски несколько эскизов и отпечатки рук Леонардо да Винчи, сообщает CNN.

Как известно, существуют две картины «Мадонна в скалах», которые почти не отличаются по композиции. Одна из них хранится в Лувре, вторая — в Лондонской Национальной галерее.

Научный анализ картины, которая находится в Великобритании, показал, что первоначальная композиция, от которой художник отказался, была иной. Да Винчи изменил поворот головы младенца, чтобы показать его в профиль. Также он стер часть кудрей у персонажей. Фигуры были расположены выше. Ангел не сидел рядом с маленьким Иисусом, а обнимал его.

Рисунки были обнаружены благодаря тому, что стертая краска содержала цинк. Металл стал заметен при рентгенофлуоресцентном анализе и изучении инфракрасного излучения.

Анна Лысенко

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