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18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит невероятная свадебная фотосессия под водой (видео)

На подготовку ушло больше года.

Молодожены Натурэль и Дерек из Китая могут похвастаться очень необычными снимками со свадьбы. Никаких стандартных прогулочных фото — только абсолютная сказка.

Вся их свадебная фотосессия проходила под водой на фоне живописного кораллового рифа у берегов Тайваня. Автором съемки стал известный свадебный фотограф из Гонконга Дэниэл Тэм.

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К этой съемке он готовился больше года: лично подбирал локацию и мастерил специальное осветительное и съемочное оборудование, которое можно использовать под водой.

Во время фотосессии, которая длилась около получаса, Дэниэлу помогала большая команда ассистентов, включая профессиональных водолазов и других фотографов.

Несмотря на то, что съемка прошла несколько месяцев назад, лишь недавно фотограф опубликовал видео съемочного процесса. И это действительно волшебно.

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Екатерина Гура

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