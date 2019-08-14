18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит невероятная свадебная фотосессия под водой (видео)
На подготовку ушло больше года.
Молодожены Натурэль и Дерек из Китая могут похвастаться очень необычными снимками со свадьбы. Никаких стандартных прогулочных фото — только абсолютная сказка.
Вся их свадебная фотосессия проходила под водой на фоне живописного кораллового рифа у берегов Тайваня. Автором съемки стал известный свадебный фотограф из Гонконга Дэниэл Тэм.
К этой съемке он готовился больше года: лично подбирал локацию и мастерил специальное осветительное и съемочное оборудование, которое можно использовать под водой.
Во время фотосессии, которая длилась около получаса, Дэниэлу помогала большая команда ассистентов, включая профессиональных водолазов и других фотографов.
Несмотря на то, что съемка прошла несколько месяцев назад, лишь недавно фотограф опубликовал видео съемочного процесса. И это действительно волшебно.
Екатерина Гура