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18:53 (мск), источник: РИА Новости

Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Британка Бетани Россер едва не лишилась зрения после попытки сварить яйца по рецепту из интернета, пишет The Sun.

Источник: РИА Новости

В инструкции, которую 22-летняя девушка нашла в Сети, говорилось, что яйца можно сварить в микроволновке, предварительно их посолив — автор рецепта утверждал, что соленая вода якобы не позволит скорлупе взорваться.

«По инструкции яйца надо было подогревать от шести до восьми минут. На всякий случай я вынула их через шесть», — цитирует Россер портал.

Как только девушка открыла микроволновку, яйца взорвались.

Пострадавшая сразу вызвала скорую помощь, однако часть обожженной кожи успела слезть с лица. Кроме того, Россер повредила правый глаз, который сейчас видит по-прежнему плохо.

Медики не дают гарантий, что зрение у девушки восстановится. Россер назвала произошедшее худшим и самым страшным днем в жизни.

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