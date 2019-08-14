18:53 (мск), источник: РИА Новости
Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Британка Бетани Россер едва не лишилась зрения после попытки сварить яйца по рецепту из интернета, пишет The Sun.
В инструкции, которую 22-летняя девушка нашла в Сети, говорилось, что яйца можно сварить в микроволновке, предварительно их посолив — автор рецепта утверждал, что соленая вода якобы не позволит скорлупе взорваться.
Как только девушка открыла микроволновку, яйца взорвались.
Пострадавшая сразу вызвала скорую помощь, однако часть обожженной кожи успела слезть с лица. Кроме того, Россер повредила правый глаз, который сейчас видит
Медики не дают гарантий, что зрение у девушки восстановится. Россер назвала произошедшее худшим и самым страшным днем в жизни.