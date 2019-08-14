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19:28 (мск), источник: РИА Новости

Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить актерскую карьеру

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На премьере фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» в Нью-Йорке Кейт Бланшетт заявила порталу Vulture, что намерена уйти из кино.

Источник: AFP 2019
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Кейт Бланшетт. В чем секрет актрисы, способной сыграть английскую королеву и Боба Дилана?

«Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: “О, да, пришло время ей остановиться”, и я заранее попросила у всех прощения», — ответила актриса на вопрос о том, насколько серьезны ее намерения.

Фильм «Куда ты пропала, Бернадетт?» снят по книге Марии Семпл 2012 года. Бланшетт сыграла роль архитектора в творческом кризисе. Она живет с мужем и дочерью-подростком в Сиэтле и готовится к семейному путешествию в Антарктиду, но внезапно исчезает.

В российской прокат лента выходит 5 сентября 2019 года.

Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах, за роли в картинах «Авиатор» (2004) и «Жасмин» (2013) она удостоилась премий «Оскар».

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