19:28 (мск), источник: РИА Новости
Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить актерскую карьеру
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На премьере фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» в
«Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: “О, да, пришло время ей остановиться”, и я заранее попросила у всех прощения», — ответила актриса на вопрос о том, насколько серьезны ее намерения.
Фильм «Куда ты пропала, Бернадетт?» снят по книге Марии Семпл 2012 года. Бланшетт сыграла роль архитектора в творческом кризисе. Она живет с мужем и
В российской прокат лента выходит 5 сентября 2019 года.