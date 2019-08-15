Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Священника из Гатчины отстранили от службы после инцидента с крещением Священника отстранили от службы после того, как в Сети появилось видео, снятое во время обряда крещения в храме
Фоторепортажи
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
14Скончался король «русского шансона» эмигрантской волны Вилли Токарев
12:11 (мск), источник: Фонтанка

«Трусы и предатели». Уволившийся начальник Приморского УМВД оценил подчиненных, которые публично пожаловались на тонкости службы

В военное время челобитчики-полицейские были бы расстреляны без суда и следствия. Ушедший 14 августа с должности начальника УМВД Приморского района Анатолий Станак охарактеризовал напоследок подчиненных, написавших коллективную жалобу на тяготы службы.

Источник: Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Свою оценку эпистолярному бунту участковых 53-го отдела полиции Станак изложил на прощальной встрече с коллективом Приморского УВМД:

С какой целью я вас собрал? Во-первых, посмотреть всем в глаза и сказать спасибо большое за службу, — начал издалека полковник. — Я принял решение уйти на заслуженный отдых. Сегодня написал рапорт. Не жалоба какая-то [стала причиной увольнения]. Если хотите мое личное мнение… те, кто написал жалобу, это не то что предатели, во время войны их бы расстреляли без суда и следствия. Трусы и, как бы ласково сказать… не то что в разведку — с ними вообще нельзя службу нести.

По мнению полковника, жалобщики подставили под удар весь коллектив Приморского УМВД. Но не его самого, так как решение уйти с должности Станак, по его словам, принял давно.

Новость
Россиянин добился компенсации за пытки пьяных полицейских

При менее эмоциональном разборе ситуации полковник предположил, что группа участковых специально выждала, пока он будет в отпуске.

«И еще так низко и подло выложили [жалобу] в СМИ, — продолжил оратор. — Со ссылкой на приказ, по которому ни главк, ни МВД не знают, как работать. Хотя [сами] знают, что все приказы нарушены. Не придя ни к кому из руководителей управления. Пришли бы и сказали причины. Можно подумать, кому-то отказывали. Стыдоба и позорище».

В начале августа 12 участковых 53-го отдела полиции подписали жалобу о невыносимых условиях службы. Их фамилии — Мирзоев, Русаев, Толпекин, Акопов, Кузьмина, Герасимов, Мельников, Дмитриев, Виролайнен, Крупенина, Пронин, Иванова.

 Без проводов, но с переполохом. Как один строитель обидел три городских...
Виктор Цой. Последний поворот 29 лет спустя
Аварийная посадка самолета Airbus А-321. Главное
«Пилот гений»: что говорят пассажиры севшего в поле Airbus A321
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Турецкие бизнесмены просят ограничить систему «все включено»
Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Rio, «Веста», «Солярис» и «Камри»: реальные отзывы и мнения Самыми популярными «трехлетками» на российском вторичном рынке в 2019 году являются Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris. Но что сами владельцы думают об этих машинах? Какие у них плюсы и минусы?
Кино
Кейт Бланшетт заранее попросила у всех прощения за новый фильм Актриса призналась, что собирается уйти из кино
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Дети
Российский учитель высказался против школьной формы Чем вредна стандартизированная форма и что на самом деле влияет на успеваемость учеников
Леди
Ксения Алферова снялась топлес на берегу моря Актриса наслаждается морем и солнцем.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь