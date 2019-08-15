12:11 (мск), источник: Фонтанка
«Трусы и предатели». Уволившийся начальник Приморского УМВД оценил подчиненных, которые публично пожаловались на тонкости службы
В военное время
Свою оценку эпистолярному бунту участковых 53-го отдела полиции Станак изложил на прощальной встрече с коллективом Приморского УВМД:
С какой целью я вас собрал?
Во-первых,посмотреть всем в глаза и сказать спасибо большое за службу, — начал издалека полковник. — Я принял решение уйти на заслуженный отдых. Сегодня написал рапорт. Не жалоба какая-то[стала причиной увольнения]. Если хотите мое личное мнение… те, кто написал жалобу, это не то что предатели, во время войны их бы расстреляли без суда и следствия. Трусы и, как бы ласково сказать… не то что в разведку — с ними вообще нельзя службу нести.
По мнению полковника, жалобщики подставили под удар весь коллектив Приморского УМВД. Но не его самого, так как решение уйти с должности Станак, по его словам, принял давно.
При менее эмоциональном разборе ситуации полковник предположил, что группа участковых специально выждала, пока он будет в отпуске.
«И еще так низко и подло выложили [жалобу] в СМИ, — продолжил оратор. — Со ссылкой на приказ, по которому ни главк, ни МВД не знают, как работать. Хотя [сами] знают, что все приказы нарушены. Не придя ни к кому из руководителей управления. Пришли бы и сказали причины. Можно подумать,
В начале августа 12 участковых 53-го отдела полиции подписали жалобу о невыносимых условиях службы. Их фамилии — Мирзоев, Русаев, Толпекин, Акопов, Кузьмина, Герасимов, Мельников, Дмитриев, Виролайнен, Крупенина, Пронин, Иванова.