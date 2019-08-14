Американский актер Эрик Робертс хочет получить гражданство России

Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70» в Сочи. Он сам является обладателем черного пояса по тхэквондо и всегда говорит о своей любви к боевым искусствам.
«Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков … Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», — рассказал Робертс РИА Новости.
Актер неоднократно посещал Россию и признается, что ему нравится страна.
«Россия — это очень романтично. Она напоминает мне Америку … Мы все любим свою страну. В каждой стране своя прекрасная жизнь», — отметил актер.
Также в 2002 году Эрик Робертс был почетным гостем фестиваля «Кинотавр». «Я был в Сочи на кинофестивале. Тогда я сказал, что Сочи — классное место, надо вернуться сюда. И вот я вернулся», — поделился актер.
Ранее российское гражданство получили американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, американский актер и продюсер Стивен Сигал, южнокорейский конькобежец Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, американский боксер Рой Джонс-младший, французский актер Жерар Депардье.