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22:17 (мск), источник: РИА Новости

Американский актер Эрик Робертс хочет получить гражданство России

СОЧИ, 14 авг — РИА Новости. Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство — российское.

Источник: РИА Новости

Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70» в Сочи. Он сам является обладателем черного пояса по тхэквондо и всегда говорит о своей любви к боевым искусствам.

Персона
Эрик Робертс

«Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков … Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», — рассказал Робертс РИА Новости.

Актер неоднократно посещал Россию и признается, что ему нравится страна.

«Россия — это очень романтично. Она напоминает мне Америку … Мы все любим свою страну. В каждой стране своя прекрасная жизнь», — отметил актер.

Также в 2002 году Эрик Робертс был почетным гостем фестиваля «Кинотавр». «Я был в Сочи на кинофестивале. Тогда я сказал, что Сочи — классное место, надо вернуться сюда. И вот я вернулся», — поделился актер.

Ранее российское гражданство получили американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, американский актер и продюсер Стивен Сигал, южнокорейский конькобежец Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, американский боксер Рой Джонс-младший, французский актер Жерар Депардье.

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