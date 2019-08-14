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23:23 (мск), источник: Rambler.ru

Познер объяснил возвращение России к порядкам СССР

Россия возвращается к советским порядкам, потому что ею управляют люди с советским прошлым. К такому выводу пришел журналист Владимир Познер в заметке «О советском наследии», опубликованной на сайте Pozneronline.

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время я все чаще слышу от людей самых разных взглядов, что наше общество возвращается к советским порядкам. Одни говорят об этом с возмущением и горечью, другие с нескрываемой радостью. Факт такого возвращения меня не удивляет», — пишет журналист.

По его словам, причина кроется в том, что Россией правят люди, родившиеся и выросшие в СССР, получившие советское образование и систему взглядов.

«Они, эти люди, продукт другой системы. Они попали в новую, но пытаются управлять ею так, как их когда-то учили. А управлять они могут только по-советски», — считает Познер.

Он назвал этот факт самой серьезной проблемой страны. Познер привел в пример недавний указ Минобрнауки об утверждении порядка встреч своих сотрудников с иностранцами.

По его словам, этот указ напомнил ему советское прошлое и «весь этот бред, всю эту паранойю, от которой, казалось, мы избавились».

По мнению журналиста, советское наследие «конечно, исчезнет, но не завтра».

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