11:41 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»
ЗАГС отказал в регистрации ребенка экс-чиновницы Минобороны Е. Васильевой от суррогатной матери
Столичный ЗАГС отказался регистрировать ребенка
Как рассказал собеседник агентства, Е. Васильева в 2018 г. обратилась в Хамовнический отдел ЗАГС с заявлением о регистрации мальчика, рожденного по программе суррогатного материнства, с просьбой записать ее матерью ребенка. Суррогатная мать дала свое согласие на запись Е. Васильевой родителем мальчика. Однако бывшей чиновнице отказали в государственной регистрации рождения ребенка по причине того, что родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, могут быть записаны только супруги, а Е. Васильева в зарегистрированном браке на момент рождения мальчика не состояла.
«В связи с отказом Е. Васильева обратилась в суд, который признал незаконным отказ Хамовнического ЗАГС в государственной регистрации рождения ребенка, и обязал зарегистрировать ребенка с указанием в качестве матери Е. Васильевой», — добавил собеседник.
В Мещанском районном суде сообщили Агентству «Москва», что иск Е. Васильевой удовлетворен. «Исковое заявление Васильевой Евгении Николаевны к управлению ЗАГС города Москвы удовлетворено», — заявила
В свою очередь адвокат