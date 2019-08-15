11:09 (мск), источник: m24.ru
Порядок сбора постельного белья разъяснили в РЖД
Пассажиры не обязаны собирать постельное белье после путешествия на поезде.
Как пояснили ТАСС в
«Многие пассажиры задают вопрос: нужно ли сдавать постельное белье после поездки? <…> Нет, не нужно», — сказали в
Там отметили, что проводник самостоятельно соберет белье после прибытия на конечную станцию. В компании добавили, что по просьбе пассажиров проводник также должен застилать постельное белье.
Однако, стоит учитывать, что в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и маломобильным людям.
При этом в фирменных поездах проводники застилают постельное белье на верхних полках перед отправлением. Белье также застилается во всех вагонах СВ и люкс.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пассажирка поезда отказалась самостоятельно собирать белье и повздорила по этой причине с проводницей.
4 июля стало известно, что в РЖД рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.