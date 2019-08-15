Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чисто русская забава»Как появилась традиция хлопать в самолете при посадке
Фоторепортажи
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
14Скончался король «русского шансона» эмигрантской волны Вилли Токарев
11:09 (мск), источник: m24.ru

Порядок сбора постельного белья разъяснили в РЖД

Пассажиры не обязаны собирать постельное белье после путешествия на поезде.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили ТАСС в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД), этим займутся проводники.

«Многие пассажиры задают вопрос: нужно ли сдавать постельное белье после поездки? <…> Нет, не нужно», — сказали в пресс-службе ФПК.

Читайте также
РЖД представили вариант интерьера нового плацкартного вагона

Там отметили, что проводник самостоятельно соберет белье после прибытия на конечную станцию. В компании добавили, что по просьбе пассажиров проводник также должен застилать постельное белье.

Однако, стоит учитывать, что в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и маломобильным людям.

При этом в фирменных поездах проводники застилают постельное белье на верхних полках перед отправлением. Белье также застилается во всех вагонах СВ и люкс.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пассажирка поезда отказалась самостоятельно собирать белье и повздорила по этой причине с проводницей.

4 июля стало известно, что в РЖД рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.

Читайте также
Пассажирка плацкарта закатила скандал после просьбы проводника убрать постель
Во время загрузки произошла ошибка.
09:12 (мск)© Ньюстюб
 Место жесткой посадки А321 сняли с коптера
Опубликовано видео с места аварийной посадки Airbus А321
Аварийная посадка самолета Airbus А-321. Главное
«Пилот гений»: что говорят пассажиры севшего в поле Airbus A321
Полковник МВД назвал трусами жалобщиков на службу в полиции
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Турецкие бизнесмены просят ограничить систему «все включено»
Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Rio, «Веста», «Солярис» и «Камри»: реальные отзывы и мнения Самыми популярными «трехлетками» на российском вторичном рынке в 2019 году являются Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris. Но что сами владельцы думают об этих машинах? Какие у них плюсы и минусы?
Кино
Кейт Бланшетт заранее попросила у всех прощения за новый фильм Актриса призналась, что собирается уйти из кино
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Дети
Российский учитель высказался против школьной формы Чем вредна стандартизированная форма и что на самом деле влияет на успеваемость учеников
Леди
Ксения Алферова снялась топлес на берегу моря Актриса наслаждается морем и солнцем.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь