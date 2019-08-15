Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка

Как пояснил РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых регионах страны такое считается нормальным.
По данным ведомства, также в 2018 году четыре 12-летних девочки стали матерями, подростки старше на год родили 34 ребенка, а 190 14-летних девушек родили впервые и еще четыре в этом возрасте уже второго.
Пятнадцатилетние девушки в прошлом году родили 919 детей, из них 22 — уже по второму. Мамы в возрасте 16-ти лет родили 2 925 младенцев, 165 из которых стали вторыми, девять — третьими и еще два ребенка — четвертыми по счету.
«Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе… что вы можете сделать, если девочка забеременела, то она должна родить», — пояснил Вишневский.
По его словам, «у нас есть такие районы, где это считается вполне нормальным — девочку выдают замуж (в таком возрасте), иногда бывают и криминальные случаи, это все бывает, если посмотреть статистику, какие-то единичные случаи».
Эксперт уточнил, что «считается, что репродуктивный возраст начинается с 15 лет, но и в этом возрасте, как правило, никто не рожает, но все-таки это бывает».
«Все зависит от того, в какой среде живет, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт — это вопрос выбора в семье и самой девочки», — заключил Вишневский.
Возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. За совершения полового акта человеком, достигшим 18 лет, с человеком, не достигшим 16-летнего возраста, наступает уголовная ответственность.