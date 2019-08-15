Сбербанк выяснил, сколько россиян живут «от зарплаты до зарплаты»

«К сожалению, мы выяснили, что пока еще 43% россиян ежемесячно тратят весь свой доход независимо от его размера, а более 80% — не контролируют свои расходы и не планируют их», — приводятся в сообщении Сбербанка слова Дубровина.
При этом значительная часть людей, которые начинают анализировать свой бюджет, обнаруживают, что финансовое планирование позволяет легко оптимизировать свои траты не в ущерб качеству жизни и высвободить в среднем около 10% от ежемесячного дохода на сбережения, отмечает заместитель гендиректора страховой компании.
«Ответственный подход к собственному бюджету дает уверенность в будущем, позволяя людям эффективно ставить финансовые цели и достигать их», — резюмировал Дубровин.