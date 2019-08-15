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13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мальчик нашел в реке огромный зуб мамонта

Заметил во время прогулки.

12-летний Джексон Хепнер из США обнаружил в реке зуб мамонта длиной около 18 см.

Кончик зуба доисторического животного торчал у кромки небольшой реки Бьютт-Крик в Огайо, пишет Daily Mail. Мальчик заметил его, когда гулял и фотографировался возле моста в Миллерсбурге вместе с родственниками. Он вытащил странный объект из грязи.

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Семья мальчика и местные историки пригласили специалистов для экспертизы. Эксперты установили, что зуб — это третий верхний моляр мамонта.

Окаменелости мамонтов и мастодонтов регулярно находят по всему Огайо. Последние мамонты вымерли около 4 тысяч лет назад. Животные обычно жили 60−80 лет и умирали после того, как у них стирались все зубы.

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Анна Лысенко

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