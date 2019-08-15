13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мальчик нашел в реке огромный зуб мамонта
Заметил во время прогулки.
12-летний Джексон Хепнер из США обнаружил в реке зуб мамонта длиной около 18 см.
Кончик зуба доисторического животного торчал у кромки небольшой реки
Семья мальчика и местные историки пригласили специалистов для экспертизы. Эксперты установили, что зуб — это третий верхний моляр мамонта.
Окаменелости мамонтов и мастодонтов регулярно находят по всему Огайо. Последние мамонты вымерли около 4 тысяч лет назад. Животные обычно жили 60−80 лет и умирали после того, как у них стирались все зубы.
Анна Лысенко