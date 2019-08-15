Британка вышла замуж за свою первую любовь благодаря вещам экс-супруга

49-летняя жительница Англии Аманда Джонс поделилась с журналистами своей удивительной историей любви со счастливым финалом. И этот рассказ вполне мог бы стать сценарием к романтическому голливудскому фильму.
Со своей первой любовью, парнем по имени Карл, Аманда познакомилась, когда ей было 18 лет. Девушка работала диджеем в ночном клубе, и по дороге домой к ней пристала компания подвыпивших парней. Тогда ей на помощь и пришел 26-летний Карл. Молодые люди разговорились, и выяснилось, что у него есть маленький сын, а сам он недавно развелся с женой. Аманду это не смутило и молодые люди начали встречаться. Однако уже через семь месяцев они расстались — девушка хотела гулять и наслаждаться жизнью, а молодой человек хотел строить семью, пишет The Sun.
Через некоторое время Аманда встретила нового парня и вышла за него замуж, но всю жизнь помнила о своей первой любви. Они несколько раз созванивались, и во время последнего разговора Карл рассказал, что вернулся к бывшей жене. Но он оставил девушке телефон своего лучшего друга Стива на случай, если Аманде когда-нибудь что-нибудь понадобится.
Через несколько лет Аманда развелась с мужем и решила выбросить его вещи.
Разбирая коробки на чердаке, она случайно наткнулась на телефон того самого Стива и решила позвонить.
Через неделю она встретилась с Карлом лично. Оказалось, что он также развелся с женой и все это время думал об Аманде.
Пообщавшись несколько часов, пара поняла, что больше не хочет расставаться. Через пару месяцев Карл и Аманда официально стали мужем и женой.