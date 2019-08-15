14:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Раскрыто содержимое сумки королевы Великобритании
Королевский биограф Салли Беделл Смит рассказала, что хранится в сумке королевы Великобритании Елизаветы II. Ее слова приводит The Sun.
По словам писательницы, королева всегда носит с собой очки для чтения, мятные леденцы, авторучку, губную помаду марки Clarins и маленькое зеркало. После любого приема пищи она достает из сумки помаду и подкрашивает губы.
По воскресеньям, когда Елизавета посещает церковь, она берет с собой немного наличных — купюры по пять и десять фунтов стерлингов для пожертвований.
Еще один королевский эксперт Фил Дампер сообщил, что королева также держит при себе семейные фотографии, кроссворды из газет, дневник, записную книжку и, вероятно, смартфон.
В июле королеву Великобритании заподозрили в оскорблении нового
По словам королевского историка Хьюго Викерс, королева также использует сумку для того, чтобы подавать сигналы своей прислуге. Так, например, она ставит ее на стол, когда собирается уйти, и перекладывает ее из руки в руку, когда хочет закончить разговор.