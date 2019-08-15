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14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыто содержимое сумки королевы Великобритании

Королевский биограф Салли Беделл Смит рассказала, что хранится в сумке королевы Великобритании Елизаветы II. Ее слова приводит The Sun.

По словам писательницы, королева всегда носит с собой очки для чтения, мятные леденцы, авторучку, губную помаду марки Clarins и маленькое зеркало. После любого приема пищи она достает из сумки помаду и подкрашивает губы.

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По воскресеньям, когда Елизавета посещает церковь, она берет с собой немного наличных — купюры по пять и десять фунтов стерлингов для пожертвований.

Еще один королевский эксперт Фил Дампер сообщил, что королева также держит при себе семейные фотографии, кроссворды из газет, дневник, записную книжку и, вероятно, смартфон.

В июле королеву Великобритании заподозрили в оскорблении нового премьер-министра Бориса Джонсона из-за того, что она не стала снимать с локтя сумку во время рукопожатия. На протяжении всей встречи она не расставалась со своей черной сумкой британского бренда Launer.

По словам королевского историка Хьюго Викерс, королева также использует сумку для того, чтобы подавать сигналы своей прислуге. Так, например, она ставит ее на стол, когда собирается уйти, и перекладывает ее из руки в руку, когда хочет закончить разговор.

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