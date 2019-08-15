15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австриец разукрасил знаменитые черно-белые снимки (фото)
Это портреты Зигмунда Фрейда, Фриды Кало и многих других.
Марио Унгер из Австрии увлекается колоризацией старых снимков. Разукрашивая знаменитые фотографии, он заставляет взглянуть на прошедшие эпохи
Некоторые фото, например, хрестоматийный снимок «Мать мигрантов» Доротеи Ланг, сразу же теряют всю монументальность. Другие наоборот приобретают новое дыхание. Портреты Генри Форда, Зигмунда Фрейда, Джоаккино Россини, Фриды Кало и других словно оживают.
Своими работами Унгер делится в соцсетях.
Анна Лысенко