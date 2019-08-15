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15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австриец разукрасил знаменитые черно-белые снимки (фото)

Это портреты Зигмунда Фрейда, Фриды Кало и многих других.

Марио Унгер из Австрии увлекается колоризацией старых снимков. Разукрашивая знаменитые фотографии, он заставляет взглянуть на прошедшие эпохи по-новому.

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Элла Фицджеральд

Некоторые фото, например, хрестоматийный снимок «Мать мигрантов» Доротеи Ланг, сразу же теряют всю монументальность. Другие наоборот приобретают новое дыхание. Портреты Генри Форда, Зигмунда Фрейда, Джоаккино Россини, Фриды Кало и других словно оживают.

Своими работами Унгер делится в соцсетях.

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«Мать мигрантов» Доротеи Ланг
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Шарлотта и Марджори Кольер, выжившие при крушении «Титаника»
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Оскар Уайльд
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Актриса Мари Доро
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Артур Шопенгауэр
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Фрида Кало в 12 лет
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Зигмунд Фрейд
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Генри Форд
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Джоаккино Россини
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Нью-Йорк, 1900-е годы
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Табор ромов, Австрия, 1930-е годы
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Гоночный автомобиль «Альфа Ромео», 1922 год

Анна Лысенко

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