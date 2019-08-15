Британец похудел на 95 кг после неудачной поездки в Китай

42-летний Бен Маскрофт из Великобритании недавно попал на страницы местных СМИ. А все благодаря своему невероятному похудению. За пару лет мужчина сумел избавиться от 95 лишних килограммов и его результат действительно впечатляет.
Бен рассказал журналистам, что всегда был полным, и еще в школе его дразнили одноклассники, но в тот момент он не стремился похудеть, пишет Mirror.
К 35 годам британец стал весить 171 килограмм и уже не мог самостоятельно переворачиваться в кровати или пройти хотя бы пять минут без остановки.
В 2012 году брат Бена, который живет в Китае, пригласил его к себе в гости. И неприятности начались уже на борту самолета. Сначала Маскрофт еле поместился на два сидения, потом ему долго не могли найти удлинитель для ремня безопасности, а столик для еды никак не опускался из-за его большого живота.
Китай мужчина смог посмотреть только из окна автомобиля — ходить самостоятельно он почти не мог. Правда, он попытался забраться на Великую Китайскую стену, но остановился, пройдя лишь несколько метров.
Разочарование от того, что он не может делать элементарные вещи, а также стыд (незнакомые люди показывали на него пальцем из-за такого большого веса), вынудили Бена пересмотреть свою жизнь.
Вернувшись домой, он записался на курсы похудения, где ему не только помогли составить правильное меню, но и решить психологические проблемы, из-за которых он постоянно переедал.
Спустя некоторое время Бен начал двигаться все больше, а затем пошел в спортзал и обнаружил большую любовь к йоге и боксу. Кроме того, недавно Маскрофт успешно пробежал свой первый полумарафон за 1 час и 50 минут.
Сейчас мужчина весит 76 килограммов и абсолютно счастлив. Ведь похудение изменило всю его жизнь. На курсах он познакомился с женщиной по имени Карен Паркер, и у них завязался роман, хотя Бен был уверен, что ни одна женщина не захочет быть с ним.
Теперь влюбленные планируют вдвоем отправиться в Китай, чтобы в этот раз пройтись по Великой Китайской стене.