Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заход на брюхоСамые удачные аварийные посадки самолётов
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
18Шарлиз Терон отмечает 44-летие
15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец похудел на 95 кг после неудачной поездки в Китай

Теперь он планирует туда вернуться со своей новой девушкой.

42-летний Бен Маскрофт из Великобритании недавно попал на страницы местных СМИ. А все благодаря своему невероятному похудению. За пару лет мужчина сумел избавиться от 95 лишних килограммов и его результат действительно впечатляет.

Бен рассказал журналистам, что всегда был полным, и еще в школе его дразнили одноклассники, но в тот момент он не стремился похудеть, пишет Mirror.

К 35 годам британец стал весить 171 килограмм и уже не мог самостоятельно переворачиваться в кровати или пройти хотя бы пять минут без остановки.
Новость
Женщина похудела на 55 кг после неудачных фото

В 2012 году брат Бена, который живет в Китае, пригласил его к себе в гости. И неприятности начались уже на борту самолета. Сначала Маскрофт еле поместился на два сидения, потом ему долго не могли найти удлинитель для ремня безопасности, а столик для еды никак не опускался из-за его большого живота.

Китай мужчина смог посмотреть только из окна автомобиля — ходить самостоятельно он почти не мог. Правда, он попытался забраться на Великую Китайскую стену, но остановился, пройдя лишь несколько метров.

Разочарование от того, что он не может делать элементарные вещи, а также стыд (незнакомые люди показывали на него пальцем из-за такого большого веса), вынудили Бена пересмотреть свою жизнь.

Вернувшись домой, он записался на курсы похудения, где ему не только помогли составить правильное меню, но и решить психологические проблемы, из-за которых он постоянно переедал.

Спустя некоторое время Бен начал двигаться все больше, а затем пошел в спортзал и обнаружил большую любовь к йоге и боксу. Кроме того, недавно Маскрофт успешно пробежал свой первый полумарафон за 1 час и 50 минут.

Сейчас мужчина весит 76 килограммов и абсолютно счастлив. Ведь похудение изменило всю его жизнь. На курсах он познакомился с женщиной по имени Карен Паркер, и у них завязался роман, хотя Бен был уверен, что ни одна женщина не захочет быть с ним.

Ben Muscroft - Slimming World's Man of the Year 2019

“Stop thinking about it, do it. Get to group!” Watch #SWManOfTheYear Ben Muscroft explain why his fellow Slimming World members have been key to his success – and how he wishes he’d joined group 20 years ago! ??

Опубликовано Slimming World Вторник, 13 августа 2019 г.

Теперь влюбленные планируют вдвоем отправиться в Китай, чтобы в этот раз пройтись по Великой Китайской стене.

Екатерина Гура

Читайте также
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле
В Кремле ответили на вопрос о награждении летчиков А321
СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Дочь Брюса Ли предложила Квентину Тарантино заткнуться
Бурый медведь присоединился к отдыхающим на пляже в Урюпинске
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Rio, «Веста», «Солярис» и «Камри»: реальные отзывы и мнения Самыми популярными «трехлетками» на российском вторичном рынке в 2019 году являются Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris. Но что сами владельцы думают об этих машинах? Какие у них плюсы и минусы?
Кино
Кейт Бланшетт заранее попросила у всех прощения за новый фильм Актриса призналась, что собирается уйти из кино
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Популярные темы на «Детях»
Скучно на форуме! по следам тем 434
Муж подарил квартиру ребенку от прошлого брака 404
А вы с радостным нетерпением ждёте 1 сентября? 202
Как вы совмещаете работу и уход за ребенком? 108
Леди
Ксения Алферова снялась топлес на берегу моря Актриса наслаждается морем и солнцем.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь