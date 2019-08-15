Лентяи рассказали, что им помогло стать более продуктивными и собранными

Многие комментаторы склонялись к тому, что в борьбе с ленью им помогал четкий распорядок дня. Более того, они советовали каждый день просыпаться пораньше, чтобы успеть выполнить больше полезных дел.
Также многие пользователи советовали выходить на утреннюю пробежку или заниматься какими-то физическими упражнениями. По их мнению, такая активность заряжает энергией и помогает справиться со всеми поставленными задачами на день.
Еще одним популярным лайфхаком среди пользователей были списки дел. Многие комментаторы были убеждены в том, что гораздо легче справиться с рабочей нагрузкой, когда перед тобой есть наглядное визуальное напоминание о том, что тебе надо сделать.
Однако для некоторых особо ленивых пользователей само составление списка дел уже было непростой задачей.
Стоит отметить, что в борьбе с ленью многим комментаторам помогала смена рациона питания. Ведь то, что ест человек, оказывает огромное влияние на его запас энергии в течение дня.
Например, те, кто любил выпить и заесть это все фастфудом, отмечали, что чувствовали себя вяло в течение следующего дня (что вполне естественно). Таким образом, для более продуктивной работы пользователи советовали переходить на регулярное здоровое питание.
Кстати, некоторые отмечали, что их лень оказывалась симптомом депрессии или свидетельством наличия других психических проблем. В таких случаях комментаторы советовали как следует разобраться в себе или обратиться к врачу.