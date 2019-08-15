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17:44 (мск), источник: Вести.Ru

Разин и Шатунов поспорили о «Белых розах»

Певец Юрий Шатунов не планирует отказываться от композиций «Белые розы», «Седая ночь» и других, которые он исполнял еще в составе группы «Ласковый май».

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал PR-менеджер певца Аркадий Кудряшов, отметив, что артист не в курсе запрета на исполнение данных песен.

Кудряшов назвал данные песни визитной карточкой Шатунова, подчеркнув, что у музыканта есть разрешение от правообладателя исполнять их публично, а также порекомендовал поклонникам артиста получать информацию в его официальных социальных сетях и на сайте.

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Ранее руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин написал в своем аккаунте в Instagram, что Шатунов не будет исполнять репертуар группы, а также запретил исполнять песни, которые написал для нее.

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По словам продюсера, данное решение Шатунов обосновал тем, что «он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах». Разин отметил, что речь идет о 27 песнях группы.

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