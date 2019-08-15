«Человек-телевизор» странно разыграл жителей небольшого городка в США

В середине августа около 60 жителей небольшого городка Глен-Аллен в американском штате Вирджиния, проснувшись утром, обнаружили возле своих домов старые телевизоры.
Никто не мог объяснить их появления до тех пор, пока один из получателей по имени Адриан Гарнер не посмотрел записи с камеры видеонаблюдения. Но загадку это не решило, а лишь еще больше запутало людей.
Оказалось, что старые телевизоры жителям городка доставлял «человек-телевизор» — неизвестный в спортивном костюме и с большим монитором на голове, рассказывает CNN.
На следующий день полиция изъяла все телевизоры, что оставил незнакомец, и передала их в службу переработки отходов.
По словам лейтенанта отдела полиции Мэтта Пекки, у них есть информация, что в городе действует банда, которую они намерены поймать и наказать за вторжение на частную собственность жителей.
Кстати, похожий случай был в Глен-Аллен в 2008 году. Тогда местные жители тоже обнаружили поутру старые телевизоры у своих дверей. Полиция считала, что внутри приборов могут быть опасные предметы или вещества, но техника оказалась абсолютно безопасной.
На этот раз люди не стали волноваться, а решили, что кто-то их разыгрывает.