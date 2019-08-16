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01:51 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Японии создали прототип механического «хвоста» для пожилых людей

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Приспособление позволяет носителю удерживать баланс благодаря системе противовесов, отмечает газета Asahi.

Сотрудники японского Университета Кэйо представили прототип механического хвоста, который позволяет носителю удерживать баланс благодаря системе противовесов. Как сообщает газета Asahi, в будущем эта разработка должна помочь пожилым людям, испытывающим трудности с передвижением.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конструкция представляет собой систему искусственных позвонков, скрепленных друг с другом наподобие хвоста рептилии. Она приводится в движение за счет расположенных внутри трубок с сжатым воздухом, подачу которого контролируют автоматические датчики.

«Когда человек наклоняется в одну сторону, хвост вытягивается в противоположном направлении, — объясняет исследователь Дзюнити Набэсима. — Таким образом, наш прототип работает по принципу маятника».

На его создание инженеров вдохновили в том числе морские коньки, чьи подвижные хвосты позволяют им удерживаться на кораллах даже во время сильных приливов.

«Будет здорово, если наш хвост пригодится в повседневной жизни тем, кто нуждается в дополнительной поддержке», — рассуждает Набэсима. Японские инженеры надеются, что их изобретение поможет не только людям в возрасте, но и принесет пользу занятым в производстве. Например, им смогут воспользоваться строители и рабочие, которым приходится каждый день перетаскивать тяжелые грузы.

По прогнозам специалистов, к 2053 году население Японии уменьшится с нынешних 127 до 100 млн человек, а к 2065 — до 88 млн. Из них около 38% будут пожилыми. Такое стремительное старение вкупе с низкой рождаемостью сулит Японии массу проблем в ближайшем будущем. К 2050 году ее общество состарится до такой степени, что на трех работающих будет приходиться вдвое больше пенсионеров, чем в настоящее время. Поэтому роботизированные конечности, а также специализированные роботы начинают играть все более значимую роль в жизни Страны восходящего солнца.

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