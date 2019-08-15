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19:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Райан Рейнольдс снова потроллил Блейк Лайвли в Сети

Блейк пока не ответила.

Источник: AP 2019

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли являются одной из самых милых и веселых пар Голливуда. Они частенько подшучивают друг над другом в соцсетях.

Новость
Как Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли троллят друг друга

В этот раз Рейнольдс также не удержался от едкого комментария в адрес беременной супруги. Дело в том, что актриса преподнесла мужу необычный подарок — картину с большим количеством интересных отсылок-пасхалок.

На полотне изображен мальчик, разносящий газеты, идущий вместе с псом на фоне одноэтажного дома.

Подарок Райан запостил у себя в Instagram и отметил, что это один из самых прекрасных презентов, что когда-либо дарила его супруга. Актер пояснил, что картина — полное отражение его детства. Дом — это дом его родителей в Канаде, где он вырос. В юношестве Рейнольдс работал в редакции газеты Vancouver Sun и разносил периодику.

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На самой газете в сумке можно также заметить портрет и имя канадского комика Джона Кэнди, кумира Рейнольдса.

Райан так расчувствовался, что не смог сдержать эмоций, но в конце все равно потроллил супругу.

Эта картина — прекраснейший подарок из тех, что моя жена когда-либо дарила мне. Если когда-нибудь будет пожар, я спасу ее первой. А затем вернусь за Блейк.
Райан Рейнольдс

Фанаты актера его шутку оценили и отметили, что у Блейк есть ноги, а вот картина сама себя не спасет. Что же касается Лайвли, то она пока мужу не ответила.

Екатерина Гура

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