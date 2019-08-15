19:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Райан Рейнольдс снова потроллил Блейк Лайвли в Сети
Блейк пока не ответила.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли являются одной из самых милых и веселых пар Голливуда. Они частенько подшучивают друг над другом в соцсетях.
В этот раз Рейнольдс также не удержался от едкого комментария в адрес беременной супруги. Дело в том, что актриса преподнесла мужу необычный подарок — картину с большим количеством интересных
На полотне изображен мальчик, разносящий газеты, идущий вместе с псом на фоне одноэтажного дома.
Подарок Райан запостил у себя в Instagram и отметил, что это один из самых прекрасных презентов, что
На самой газете в сумке можно также заметить портрет и имя канадского комика Джона Кэнди, кумира Рейнольдса.
Райан так расчувствовался, что не смог сдержать эмоций, но в конце все равно потроллил супругу.
Эта картина — прекраснейший подарок из тех, что моя жена
когда-либодарила мне. Если когда-нибудьбудет пожар, я спасу ее первой. А затем вернусь за Блейк.
Фанаты актера его шутку оценили и отметили, что у Блейк есть ноги, а вот картина сама себя не спасет. Что же касается Лайвли, то она пока мужу не ответила.
Екатерина Гура