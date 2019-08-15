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20:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Студентка стала звездой соцсетей, собрав гору вещей в одну сумку

Актуально накануне начала учебного года.

19-летняя Элизабет Чайлдс из американского городка Такома опубликовала в Twitter забавный пост. Девушка сейчас учится в Государственном университете Уинстон-Сейлем, который находится в штате Северная Каролина, и перед началом учебного года она собиралась возвращаться в общежитие.

Вещей у Элизабет оказалось очень много: около 50 предметов одежды и девять пар обуви. Все это она собиралась упаковать всего в одну сумку. И у нее получилось.

Девушка опубликовала фото с вещами, разложенными по комнате, и фото упакованной сумки.

Кто-нибудь дайте мне награду!

Подписчикам это показалось настолько невероятным, что они просили доказательства того, что все вещи поместились в ту самую сумку, а также забросали студентку просьбами раскрыть секрет такого уникального сбора чемодана. Элизабет не отказала и опубликовала еще несколько фото и видео.

Я просто оставлю это здесь, потому что люди просят, чтобы я показала сумку закрытой

После того как пост Чайлдс стал вирусным, с девушкой связались журналисты Daily Mail, которые попытались узнать тот самый секрет правильной упаковки вещей. Элизабет отметила, что никакого секрета нет — вещи она сворачивает трубочкой, а сумка имеет дополнительное отделение как раз для обуви.

Кидаю ещё и это, потому что люди спрашивают, куда делась обувь.

Екатерина Гура

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