Somebody give me an award ? pic.twitter.com/BSxcfksVZE— Liz. (@SlimStickLiz) August 13, 2019
20:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Студентка стала звездой соцсетей, собрав гору вещей в одну сумку
Актуально накануне начала учебного года.
19-летняя Элизабет Чайлдс из американского городка Такома опубликовала в Twitter забавный пост. Девушка сейчас учится в Государственном университете
Вещей у Элизабет оказалось очень много: около 50 предметов одежды и девять пар обуви. Все это она собиралась упаковать всего в одну сумку. И у нее получилось.
Девушка опубликовала фото с вещами, разложенными по комнате, и фото упакованной сумки.
Подписчикам это показалось настолько невероятным, что они просили доказательства того, что все вещи поместились в ту самую сумку, а также забросали студентку просьбами раскрыть секрет такого уникального сбора чемодана. Элизабет не отказала и опубликовала еще несколько фото и видео.
После того как пост Чайлдс стал вирусным, с девушкой связались журналисты Daily Mail, которые попытались узнать тот самый секрет правильной упаковки вещей. Элизабет отметила, что никакого секрета нет — вещи она сворачивает трубочкой, а сумка имеет дополнительное отделение как раз для обуви.
Екатерина Гура