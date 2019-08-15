Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заход на брюхоСамые удачные аварийные посадки самолётов
Фоторепортажи
14Прогулка по Марсу
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
15 августа, источник: Коммерсантъ

Минтруд утвердил список запрещенных для женщин должностей

Минюст зарегистрировал приказ Минтруда от 18 июля, который регламентирует перечень должностей с вредными или опасными условиями труда, занимать которые не могут женщины.

В отличие от версии 2000 года, содержавшей 456 наименований работ, в новом приказе говорится уже только о 100 профессиях. Так, для женщин сняты ограничения на такие профессии, как водитель-дальнобойщик, машинист электропоезда, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Читайте также
Названы самые востребованные в России профессии

Из нового документа полностью изъят блок по строительным, монтажным и ремонтно-строительным работам, ранее он включал такие обязанности, как корчевка пней, плитоломные работы, разборка зданий и сооружений, и такие профессии, как арматурщик, плотник, асфальтобетонщик, землекоп, каменщик и кровельщик, машинист автогудронатора, бульдозера и укладчика асфальтобетона.

Напомним, критерии для ограничения списка работ, где не могут быть задействованы женщины, регламентируются федеральными законами «О специальной оценке условий труда» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», они учитывают, в частности, наличие в воздухе в рабочих зонах химических веществ, опасных для репродуктивного здоровья женщины. При этом, создав безопасные условия труда, работодатель может нанимать на такие должности женщин.

В числе запрещенных для женщин отраслей по-прежнему остаются химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа. Женщинам также нельзя работать пожарными, водолазами и грузчиками.
Новость
КАМАЗ показал, какие девушки собирают грузовики (много фото)

«Неженскими» остаются все сферы, связанные с ядовитыми веществами, опасными условиями труда и тяжелыми физическими нагрузками.

Как ранее сообщал «Ъ», в России, по данным Роструда, насчитывается от 300 тыс. до 2,2 млн вредных рабочих мест. Замдиректора АНО «Центр социально-трудовых прав» Юлия Островская поясняла, что сократить или отменить ограничивающий «женские» профессии список России в 2011 году рекомендовала Международная организация труда, а в 2017 году — Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН. По словам эксперта, пересмотр перечня может стать одним из достижений, которые РФ сможет указать в отчете по выполнению требований Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин — его необходимо представить до 1 ноября.

Приказ Минтруда вступит в силу 1 января 2021 года.

Валентина Путреша

 Россияне отказываются от мяса
Полет чаек едва не спровоцировал трагедию
Экипаж А321 рассказал подробности посадки в кукурузном поле
Появилось видео попадания птиц в двигатель A321
Футбольный клуб подарил бессрочные абонементы экипажу A321
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
«Спартак» одержал волевую победу в матче Лиги Европы
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
WOWSale
Порадуй ее просто так: недорогие подарки без повода Как без труда «освежить» отношения
Авто
Rio, «Веста», «Солярис» и «Камри»: реальные отзывы и мнения Самыми популярными «трехлетками» на российском вторичном рынке в 2019 году являются Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris. Но что сами владельцы думают об этих машинах? Какие у них плюсы и минусы?
Кино
Толстоганова и Снаткина вместе появятся в новом сериале Звезды примут участие в съемках сериала Екатерины Двигубской «Хозяйка горы»
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Власти Петербурга предоставят на зиму гостиницы дворникам и кровельщикам
Дети
3-летний мальчик провел две ночи в сибирской тайге и выжил В поисках участвовали более тысячи человек
Леди
Ксения Алферова снялась топлес на берегу моря Актриса наслаждается морем и солнцем.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь