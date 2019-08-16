«Ваше лицо будет сиять!». Еще сто лет назад все радиоактивное было в моде

Сейчас нам это кажется диким, но ещё менее 100 лет назад вокруг радиоактивных материалов и товаров на их основе творился настоящий ажиотаж. С их помощью пытались исцелиться буквально от всех болезней, стать красивее и моложе. Рассказываем о странной моде первой половины ХХ века.
Живительная вода
Открытия Анри Беккерелем явления радиоактивности, а супругами Кюри — радия и полония вызвали в обществе немалый интерес. Всё, что выходит из стен научных лабораторий, в те годы воспринималось исключительно как источник чудесных и немедленных благ для человечества. В светских салонах вели беседы о радиоактивности, как ранее — о теории эволюции Дарвина, а позже — о методе психоанализа доктора Фрейда.
Новое увлечение подхватили предприниматели. О рисках и печальных последствиях радиации тогда никто понятия не имел, а раздувать шумиху вокруг нужных товаров и услуг коммерсанты уже умели. Когда в начале ХХ века было замечено, что многие минеральные воды содержат в себе небольшое количество радиоактивных газов и солей, их целебные свойства тут же приписали радиации. А раз «лечебных» газов и солей в природной воде мало, почему бы их в неё не добавлять искусственно?
Так в продаже появились бутылочки с водой, насыщенной радием-226 — медики рекомендовали выпивать по одной после еды. Не обошло это поветрие и Россию. Приближённый Николая II, бывший командующий лейб-гвардии Гусарским Его Величества полком Владимир Воейков, получив в наследство имение в Пензенской губернии, наладил в нём производство минеральной воды «Кувака». «Изъ радиоактивныхъ источниковъ», — было написано на этикетке.
Воду поставляли к царскому двору и даже пытались лечить ею несчастного цесаревича Алексея, страдавшего гемофилией. Воейков пользовался расположением Распутина, однако после смерти старца дела его пошатнулись, а с приходом к власти большевиков он и вовсе уехал в Европу.
Крем «Tho-Radia»: разгладит и морщины!
Сейчас невозможно проверить, добавлялся ли на самом деле радий в минеральную воду и другие товары тех лет. Не исключено, что это была всего лишь маркетинговая уловка (наподобие сегодняшних «органических» продуктов), а потребителю просто не приходило в голову сомневаться в добросовестности коммерсантов. Да и как бы он это сделал?
А товаров, на упаковке которых красовались слова «радий» и «радиация», производилось множество. В США в ходу были презервативы Radium Nutex (видимо, они не только преграждали сперматозоидам путь, но и убивали их). С другой стороны, в тех же Штатах выпускали ректальные свечи с добавлением радия для мужчин. Введёные в прямую кишку, они должны были стимулировать «ослабленные органы, нуждающиеся в оживляющей помощи».
Радиоактивными веществами обогащали всевозможные продукты — удобрения для растений, приманки для рыб, корм для скота. Радий использовали при изготовлении одежды, шерстяных изделий для детей и взрослых, постельного белья — подушек, одеял, матрасов. Сообщалось, что это положительно стимулирует клетки тела.
В 1910 году в Нью-Йорке начали выпускать средство для чистки посуды, якобы насыщенное радием. В Германии компания Burk&Braun производила радиоактивный шоколад, который, если верить рекламе, давал омолаживающий эффект. Кроме того, немцы придумали зубную пасту Doramad, обогащённую торием.
Радиоактивное излучение усиливает защиту зубов и дёсен, заряжает клетки новой жизненной энергией, препятствует росту бактерий, нежно полирует эмаль, придаёт зубам блеск и белизну, — было написано на её тюбиках.
Разумеется, в стороне от моды не могли остаться косметологи. Самой известной компанией, оседлавшей «горячую» тему, стала французская Tho-Radia. Её основал грек Алексис Муссали, взявший себе в компаньоны некоего Альфреда Кюри.
Тот никак не был связан со знаменитыми Пьером и Марией Кюри, но покупательниц это особо не интересовало. Маркетинговый ход себя оправдал. Радиоактивное мыло продавали по 3 франка за 100 г, пудру — по 12 франков за 50 г, а крем — по 15 за баночку. Позволить себе такие «расходы на красоту» могли только состоятельные француженки.
Косметика Tho-Radia действительно содержала хлористый торий и бромистый радий. Эти вещества были весьма дороги, зато женщинам обещали, что их лица будут сиять от благотворного воздействия радиации. Ведь она стимулирует жизненные процессы в клетках, укрепляет кожу, останавливает развитие пор, лечит покраснения, пятнышки и прыщи. И (что немаловажно) разглаживает морщины!
Любопытно, что мода на радиоактивную косметику во Франции и других странах Европы сохранялась вплоть до 1960-х годов.
Девушки за работой на фабрике United States Radium Corporation
Маникюр радием
Повальное увлечение радиацией должно было привести к трагедиям. И они случались — вот лишь два примера.
В начале ХХ века американская компания United States Radium Corporation выпустила в продажу наручные часы со светящимися стрелками и циферблатами. Они были покрыты краской, содержащей торий и радий. На производстве часов были заняты молодые женщины — они смачивали слюной кисточки, которыми красили циферблаты, из-за чего радиоактивные элементы попадали им прямо в рот. Иногда работницы красили себе ногти светящейся краской.
Началась череда смертей. Те, кто выжили, страдали анемией, размягчениям костей и разрушением нижней челюсти. Компания долгое время скрывала эти факты, но затем пять сотрудниц объединились, наняли юриста и подали в суд. United States Radium Corporation пошла на примирение сторон и выплатила компенсации — по 10 тыс. долларов каждой пострадавшей.
Другая история связана с лекарственным средством «Radithor». Оно появилось в аптеках в 1918 году и содержало в каждой склянке воду с изотопами радия — 226-м и 228-м. Производитель сообщал, что препарат лечит целый букет недугов — рак желудка, артрит, ревматизм, психические расстройства, импотенцию…
Бренд-амбассадором внезапно стал американский спортсмен и промышленник Эбен Байерс. Он как-то упал с верхней полки поезда и сломал себе руку. Лечащий врач выписал ему «Radithor» для лучшего срастания костей.
После приёма нескольких бутылок Байерс почувствовал себя лучше, закупил оптовую партию чудо-средства, стал рекомендовать его всем друзьям и знакомым и, конечно же, пил сам.
Выпивал по бутылке в день, а через четыре года умер мучительной смертью от рака. Челюсти и часть ротовой полости к тому моменту у него были удалены хирургическим путём.
Стоит сказать, что трагическая смерть Эбена Байерса не остановила спрос на всё радиоактивное и не отпугнула потребителей (и тем более производителей) этих товаров. Лишь после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и обнародования их последствий это безумное увлечение прекратилось. А после аварии на Чернобыльской АЭС маятник качнулся в обратную сторону: появилось такое понятие, как радиофобия — страх радиации.
Но это уже другая история.