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10:50 (мск), источник: Аргументы и факты

«Ваше лицо будет сиять!». Еще сто лет назад все радиоактивное было в моде

Только в 1950 году Министерство обороны США впервые выпустило справочник о том, как защищаться при ядерной атаке. Поразительно, но до этого радиации не только не боялись, но даже считали ее полезной.

Сейчас нам это кажется диким, но ещё менее 100 лет назад вокруг радиоактивных материалов и товаров на их основе творился настоящий ажиотаж. С их помощью пытались исцелиться буквально от всех болезней, стать красивее и моложе. Рассказываем о странной моде первой половины ХХ века.

Живительная вода

Открытия Анри Беккерелем явления радиоактивности, а супругами Кюри — радия и полония вызвали в обществе немалый интерес. Всё, что выходит из стен научных лабораторий, в те годы воспринималось исключительно как источник чудесных и немедленных благ для человечества. В светских салонах вели беседы о радиоактивности, как ранее — о теории эволюции Дарвина, а позже — о методе психоанализа доктора Фрейда.

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Новое увлечение подхватили предприниматели. О рисках и печальных последствиях радиации тогда никто понятия не имел, а раздувать шумиху вокруг нужных товаров и услуг коммерсанты уже умели. Когда в начале ХХ века было замечено, что многие минеральные воды содержат в себе небольшое количество радиоактивных газов и солей, их целебные свойства тут же приписали радиации. А раз «лечебных» газов и солей в природной воде мало, почему бы их в неё не добавлять искусственно?

Так в продаже появились бутылочки с водой, насыщенной радием-226 — медики рекомендовали выпивать по одной после еды. Не обошло это поветрие и Россию. Приближённый Николая II, бывший командующий лейб-гвардии Гусарским Его Величества полком Владимир Воейков, получив в наследство имение в Пензенской губернии, наладил в нём производство минеральной воды «Кувака». «Изъ радиоактивныхъ источниковъ», — было написано на этикетке.

Воду поставляли к царскому двору и даже пытались лечить ею несчастного цесаревича Алексея, страдавшего гемофилией. Воейков пользовался расположением Распутина, однако после смерти старца дела его пошатнулись, а с приходом к власти большевиков он и вовсе уехал в Европу.

Крем «Tho-Radia»: разгладит и морщины!

Сейчас невозможно проверить, добавлялся ли на самом деле радий в минеральную воду и другие товары тех лет. Не исключено, что это была всего лишь маркетинговая уловка (наподобие сегодняшних «органических» продуктов), а потребителю просто не приходило в голову сомневаться в добросовестности коммерсантов. Да и как бы он это сделал?

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А товаров, на упаковке которых красовались слова «радий» и «радиация», производилось множество. В США в ходу были презервативы Radium Nutex (видимо, они не только преграждали сперматозоидам путь, но и убивали их). С другой стороны, в тех же Штатах выпускали ректальные свечи с добавлением радия для мужчин. Введёные в прямую кишку, они должны были стимулировать «ослабленные органы, нуждающиеся в оживляющей помощи».

Радиоактивными веществами обогащали всевозможные продукты — удобрения для растений, приманки для рыб, корм для скота. Радий использовали при изготовлении одежды, шерстяных изделий для детей и взрослых, постельного белья — подушек, одеял, матрасов. Сообщалось, что это положительно стимулирует клетки тела.

В 1910 году в Нью-Йорке начали выпускать средство для чистки посуды, якобы насыщенное радием. В Германии компания Burk&Braun производила радиоактивный шоколад, который, если верить рекламе, давал омолаживающий эффект. Кроме того, немцы придумали зубную пасту Doramad, обогащённую торием.

Радиоактивное излучение усиливает защиту зубов и дёсен, заряжает клетки новой жизненной энергией, препятствует росту бактерий, нежно полирует эмаль, придаёт зубам блеск и белизну, — было написано на её тюбиках.

Разумеется, в стороне от моды не могли остаться косметологи. Самой известной компанией, оседлавшей «горячую» тему, стала французская Tho-Radia. Её основал грек Алексис Муссали, взявший себе в компаньоны некоего Альфреда Кюри.

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Тот никак не был связан со знаменитыми Пьером и Марией Кюри, но покупательниц это особо не интересовало. Маркетинговый ход себя оправдал. Радиоактивное мыло продавали по 3 франка за 100 г, пудру — по 12 франков за 50 г, а крем — по 15 за баночку. Позволить себе такие «расходы на красоту» могли только состоятельные француженки.

Косметика Tho-Radia действительно содержала хлористый торий и бромистый радий. Эти вещества были весьма дороги, зато женщинам обещали, что их лица будут сиять от благотворного воздействия радиации. Ведь она стимулирует жизненные процессы в клетках, укрепляет кожу, останавливает развитие пор, лечит покраснения, пятнышки и прыщи. И (что немаловажно) разглаживает морщины!

Любопытно, что мода на радиоактивную косметику во Франции и других странах Европы сохранялась вплоть до 1960-х годов.

Девушки за работой на фабрике United States Radium Corporation

Маникюр радием

Повальное увлечение радиацией должно было привести к трагедиям. И они случались — вот лишь два примера.

Флакон «Radithor»

В начале ХХ века американская компания United States Radium Corporation выпустила в продажу наручные часы со светящимися стрелками и циферблатами. Они были покрыты краской, содержащей торий и радий. На производстве часов были заняты молодые женщины — они смачивали слюной кисточки, которыми красили циферблаты, из-за чего радиоактивные элементы попадали им прямо в рот. Иногда работницы красили себе ногти светящейся краской.

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Загореть дотла

Началась череда смертей. Те, кто выжили, страдали анемией, размягчениям костей и разрушением нижней челюсти. Компания долгое время скрывала эти факты, но затем пять сотрудниц объединились, наняли юриста и подали в суд. United States Radium Corporation пошла на примирение сторон и выплатила компенсации — по 10 тыс. долларов каждой пострадавшей.

Другая история связана с лекарственным средством «Radithor». Оно появилось в аптеках в 1918 году и содержало в каждой склянке воду с изотопами радия — 226-м и 228-м. Производитель сообщал, что препарат лечит целый букет недугов — рак желудка, артрит, ревматизм, психические расстройства, импотенцию…

Бренд-амбассадором внезапно стал американский спортсмен и промышленник Эбен Байерс. Он как-то упал с верхней полки поезда и сломал себе руку. Лечащий врач выписал ему «Radithor» для лучшего срастания костей.

После приёма нескольких бутылок Байерс почувствовал себя лучше, закупил оптовую партию чудо-средства, стал рекомендовать его всем друзьям и знакомым и, конечно же, пил сам.

Выпивал по бутылке в день, а через четыре года умер мучительной смертью от рака. Челюсти и часть ротовой полости к тому моменту у него были удалены хирургическим путём.

Эбен Байерс

Стоит сказать, что трагическая смерть Эбена Байерса не остановила спрос на всё радиоактивное и не отпугнула потребителей (и тем более производителей) этих товаров. Лишь после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и обнародования их последствий это безумное увлечение прекратилось. А после аварии на Чернобыльской АЭС маятник качнулся в обратную сторону: появилось такое понятие, как радиофобия — страх радиации.

Но это уже другая история.

Дмитрий Писаренко

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