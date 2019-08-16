13:38 (мск), источник: Аргументы и факты
Смешной аристократ с бизнес-хваткой. 11 фактов из жизни Пьера Ришара
16 августа 1934 года родился популярный французский актер Пьер Ришар.
Полное имя популярного в России французского актера Пьера Ришара довольно сложное — Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе. Отец Пьера происходил из древнего аристократического рода, и перенял у предков не самую лучшую аристократическую привычку — свое крупное состояние он проиграл на бегах. Маленького Пьера отдали на воспитание в семью деда по отцовской линии.
Выходец из семьи аристократов, Пьер Ришар учился в
Таким образом, он подружился с одноклассниками и добился своего первого успеха как комик.
Пьер Ришар признавался, что в детстве ощущал настоящее раздвоение личности. Дед по отцовской линии прививал ему аристократическое воспитание, ограничивая свободу. А вот дед по материнской линии, моряк по профессии, считал, что у Пьера настоящий актерский талант. Рыбалка с
В 18 лет Пьер Ришар разорвал отношения с семьей. Он давно решил для себя, что будет поступать на театральные курсы.
Путь к успеху у Пьера Ришара был непростым. В Париже ему отказали в поступлении на курсы, заявив, что Пьер обладает непривлекательной внешностью. Актер и режиссер Шарль Дюллен был более снисходителен и принял Ришара на учебу. Однако после их окончания он получал в театре лишь роли второго плана. Чтобы реализоваться в профессии, а заодно и не умереть с голоду, Ришар начал выступать с комедийными номерами в кабаре,
Пьер Ришар дебютировал в кино довольно поздно. Ему было 33 года, когда он сыграл полицейского в картине «Идиот в Париже». В 1968 году на экраны выходит картина режиссера Ива Робера «Счастливчик Александр», в которой Ришар получил роль второго плана. Робер обратил внимание на нестандартного актера, и отдал ему главную роль в картине «Высокий блондин в черном ботинке». С этого фильма, вышедшего на экраны в 1972 году, начинается настоящая популярность Пьера Ришара как во Франции, так и в Советском Союзе.
Еще до своего громкого актерского успеха. Пьер Ришар попробовал себя в качестве режиссера. Его дебютом в этом качестве стала картина 1970 года «Рассеянный», где он одновременно исполнил главную роль. Как режиссер Ришар снял такие картины, как «Несчастье Альфреда», «Это не я, это — он!», «Я ничего не знаю, но все скажу», «Я робкий, но я лечусь», «Мечтать не вредно».
Одним из любимых фильмов с Пьером Ришаром у советских зрителей стала картина 1976 года «Игрушка». Безработный журналист Франсуа Перрен становится игрушкой сына миллионеру Пьера
В 1981 году на экраны вышла комедия «Невезучие», где партнером Пьера Ришара стал Жерар Депардье. Тандем Ришар — Депардье оказался невероятно успешным. Вдвоем они снялись в еще двух комедиях, имевших большой успех у публики — «Папаши» и «Беглецы». Сегодня эти три комедии считаются классикой французского кино и пиком карьеры Пьера Ришара.
Пьер Ришар участвовал в кинопроектах на постсоветском пространстве. В 1996 году он сыграл в картине грузинского режиссера Наны Джорджадзе «Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара». В 2006 году актер сыграл одну из главных ролей в российском телесериале «Парижане». Если за роль в грузинском фильме актер получил приз кинофестиваля в Карловых Варах, то сериал, вышедший только через несколько лет после того, как был снят, остался практически незамеченным.
Еще в 1970-х годах Пьер Ришар основал свою компанию «Фиделин фильм», занимавшуюся производством и прокатом фильмов, а также выпуском дисков с песнями самого Пьера Ришара. В 1988 году он представил на Х фестивале Нового Латиноамериканского кино свой документальный фильм «Расскажите мне о Че», снятый им на Кубе. В этот фильм вошли воспоминания людей, близко знавших кубинского революционера Эрнесто Че Гевару, а также кадры кинохроники, на которых он был запечатлён.
Кроме актерской профессии, Пьер Ришар много лет занимался виноделием. В 1986 году 20 гектаров виноградников на юге Франции в регионе Лангедок — Руссильон у Средиземного моря. Несколько десятков тысяч бутылок вина, произведенных Пьером Ришаром, ежегодно поставляется в европейский ресторан. Свой успех в этом бизнес е актер однажды объяснил просто: «Я родился с предпринимательской хваткой».