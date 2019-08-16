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01:01 (мск), источник: Аргументы и факты

В Россию только на гастроли. Как живут за границей певцы 90-х и нулевых

Как сегодня живет Юрий Шатунов, много лет тому назад переехавший в Германию, чем зарабатывает на жизнь певица и жена итальянского бизнесмена Лика Стар, и в какой европейской стране можно встретить затворницу Наталью Ветлицкую, рассказывает АиФ.ru.

Кто-то из отечественных звезд, как Сергей Безруков не представляет своей жизни без российских березок, а кто-то с удовольствием меняет эти самые березки на калифорнийские пальмы или испанские закаты. Как устроились на чужбине Юрий Шатунов, Наталья Ветлицкая, Лика Стар, Саша Зверева и другие некогда известные певцы из 90-х и нулевых, рассказывает АиФ.ru.

Юрий Шатунов — Германия.

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Уже много лет исполнитель хита про «Белые розы» проживает в немецком городе Мюнхене. В конце 90-х он приехал в Германию, чтобы пройти обучение на звукорежиссера, и остался в этой стране навсегда. В начале нулевых Шатунов познакомился там со своей будущей женой — юристом Светланой. Поскольку девушка долгое время жила за границей, она абсолютно ничего не знала о популярном в России певце, чем и покорила избалованного женским вниманием Юрия. Сегодня у супругов подрастает сын Дэннис и дочь Эстелла. Из юриста Светлана переквалифицировалась в домохозяйку, а Шатунов, как и раньше, большую часть времени находится на гастролях. Именно во время очередного выступления недавно у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. В Новороссийске звезде 90-х даже пришлось вызвать скорую помощь из-за плохого самочувствия, однако прерывать тур по Черноморскому побережью он не стал, отработав все намеченные концерты на антибиотиках и обезболивающих. Лишь в Москве Шатунова госпитализировали и выяснили, что у него возникло воспаление в гайморовой пазухе, которое, к счастью, было нейтрализовано. Сейчас исполнитель уже идет на поправку и набирается сил перед осенними гастролями.

Как и другие звезды, Шатунов пытается идти в ногу со временем, поэтому не только завел свою страницу в Instagram (на нее сегодня подписано почти 100 тыс. человек), но и канал на YouTube, на котором уже больше 600 тысяч подписчиков. Ходили слухи, что кроме творчества артист занимается бизнесом, однако в видео-интервью на своем канале Юрий опроверг данную информацию. Зато подтвердил тот факт, что постоянно работает над обновлением репертуара. В этом году у певца вышел альбом под названием «Любимые песни».

Свободное от работы время Шатунов посвящает хобби — рыбалке. Рыбу он не ест, а ловит ради «спортивного интереса». Кстати, своих детей артист тоже «подсадил» на это развлечение. Наследников Юрий в последнее время не показывает прессе и планирует придерживаться такой позиции, пока им не исполнится 18 лет. У Дэнниса и Эстеллы даже нет аккаунтов в соцсетях. Светлана тоже абсолютно не публичный человек, так что найти свежие фото семьи Шатуновых вам вряд ли удастся.

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Лика Стар — Италия

Вот уже почти 17 лет Лика Стар живет на Сардинии. Почему именно там? Все просто — певица вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи и перебралась на родину к любимому мужчине. В этом союзе у артистки родился сын Марк и дочь Аллегра. Привыкнуть к новому месту жительства Лика смогла не сразу, в новой стране не было ни друзей, ни работы, вся жизнь артистки, по сути, осталась в Москве.

Но сдаваться Стар не привыкла, поэтому организовала свой собственный бизнес на Сардинии. Певица занимается арендой вилл, яхт и машин вип-класса.

Ее клиенты — очень состоятельные и требовательные люди. Но если в Италии Лика — хороший менеджер-управленец, то в России, куда она довольно часто приезжает в гости, она по-прежнему популярная певица. В начале этого года у звезды вышел альбом The best. Кроме того, вместе с Ираклием Пирцхалавой артистка перезаписала один из самых успешных хитов в своей карьере — «Одинокая луна» (LUNA).

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Анастасия Кочеткова — США

Конечно, Анастасии Кочетковой далеко до той популярности, которая в свое время настигла Юру Шатунова или Лику Стар. Но все же для поколения нулевых эта выпускница «Фабрики звезд» в представлении не нуждается. Многие из них до сих пор не могут смириться с тем, что девушка переехала жить в Штаты и абсолютно забыла о певческой карьере.

В Америке Кочеткова окончила New York Film Academy и стала режиссером. Недавно она сняла свой первый фильм «Опять опоздала Анна», где выступила в качестве актрисы и продюсера одновременно.

В картине рассказывается о матери, которая пытается найти баланс между работой и семьей. Несмотря на небольшой бюджет, лента Кочетковой уже получила несколько кинонаград — например, на Международном кинофестивале в Лос-Анджелесе.

У самой Насти в личной жизни все хорошо. Разведясь с Резо Гигинеишвили, она снова вышла замуж уже в Америке и родила ребенка. Кстати, как ни странно, с первым супругом новоиспеченный режиссер поддерживает прекрасные отношения, он периодически появляется в ленте ее Instagram.

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Наталья Ветлицкая — Испания

В отличие от своих коллег, уехавшая около 15 лет тому назад в Испанию Наталья Ветлицкая абсолютно не желает общаться с прессой. Информационную блокаду она держит не хуже Ким Чен Ына.

Журналисты до сих пор толком не знают, почему эффектная блондинка оставила сцену и променяла Россию на заграницу, а главное, от кого она родила свою дочь Ульяну.
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Единственная ниточка, которая когда-то соединяла певицу с российскими поклонниками, — Facebook. Так, благодаря ему мы узнали, что у наследницы Ветлицкой были проблемы в школе, одноклассники травили девочку: «Довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она в школу идти не хочет. Закончить бы уже быстрее эту гребаную школу и забыть как страшный сон», — жаловалась Наталья в соцсетях.

Новых композиций в репертуаре артистки давно нет, зато старые хиты с удовольствие перепевают другие звезды. Например, Земфира около года тому назад представила публике в своем исполнении трек «Посмотри в глаза». Если верить все тем же соцсетям, Наталье интерпретация певицы пришлась по душе.

В этом году одной из главных блондинок отечественной эстрады исполняется 55 лет. Некоторые СМИ говорили о том, что к своему юбилею Ветлицкая сделает эффектный «камбэк», появится на августовской обложке одного известного мужского журнала в эротической фотосессии. Но чуда не произошло, ту самую обложку в итоге украсила собой Рита Дакота.

Александра Зверева — США

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Несколько лет назад певица и многодетная мама Саша Зверева переехала жить в Калифорнию. Это судьбоносное решение далось ей нелегко. Одним из тех, кто помог его принять, стала подруга Саши — актриса Анастасия Цветаева, которая к тому моменту перебралась на ПМЖ в Израиль: «Я запоем слушала Настину историю переезда и союза с израильским молодым мужчиной. Знала бы я, что уже через 2−3 месяца я решусь совершить бросок в тёплую Cali… И встреча с Настей тогда сыграла не последнюю роль в моём решении», — писала в своем популярном Instagram артистка. Третий ребенок Зверевой — сын Лев — появился на свет именно в Америке, ведь в другую страну девушка переехала, уже будучи в положении. Российские поклонники узнали о пополнении в семье любимой артистки благодаря ее участию в популярном проекте «Беременные» вместе с Туттой Ларсен и Полиной Дибровой. Материнство открыло в Саше новые таланты.

Она не только начала выпускать одежду для женщин в положении, но и стала популярным блогером и настоящей бизнесвумен, которая читает свой собственный курс для мам.

Сегодня она ездит с лекциями по всему миру. К счастью, на личном фронте у звезды тоже все отлично: не так давно Саша познакомилась с американцем по имени Дэн, который сделал ей предложение руки и сердца, так что теперь больше миллиона подписчиков звезды ждут, когда же будет свадьба.

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