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10:46 (мск), источник: Daily Storm

Данные ФСБ и Росстата о въезжающих в РФ иностранцах отличаются более чем в шесть раз

Пограничная служба ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным Федеральной службы госстатистики (Росстат), общее число прибывших в Россию иностранцев в прошлом году составило 4,9 миллиона человек. Статистика Федеральной службы безопасности (ФСБ) в разы больше — 32,6 миллиона. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень силового ведомства «Численность и миграция населения РФ» за 2018 год.

Росстат получает данные о миграции на основании учета территориальных органов МВД, отметили в издании. Листки статучета мигрантов составляются при их регистрации и снятии с учета по месту жительства, а также при регистрации по месту пребывания на срок девять месяцев и более. В то время как погранслужба ФСБ учитывает каждый факт въезда и выезда иностранцев.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских объяснила, что если, например, иностранец живет в приграничной зоне и в течение года ездит в Россию и обратно 10 раз, то будет учитываться пограничниками как 10 случаев пересечения границы.
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При этом МВД учтет его как одного человека, потому что каждый раз иностранец приезжал с одной и той же целью.

Чудиновских также отметила, что действовавший до 2019 года перечень целей въезда иностранцев в Россию, который фиксировала ФСБ, определялся постановлением Госкомстата от 2000 года. Он «морально устарел», а пограничная статистика была недостаточно информативна, поскольку в ней отсутствовал очень значимый учет потока прибытий с целью работы, уточнила эксперт. Включение ФСБ графы «работа» в перечень целей въезда повысит качество статистки, добавила она.

В ноябре 2018 года впервые почти за 20 лет Росстат обновил приказ, утверждающий статистический инструментарий для организации ФСБ наблюдения за количеством прибывающих в Россию иностранцев.

В обновленном документе перечень целей въезда был расширен — теперь в нем появились графы «работа» и «учеба». С 2019 года погранслужба начала учитывать количество въезжающих в Россию на работу иностранцев.

За первое полугодие 2019 года 2,4 миллиона иностранцев заявили, что прибыли в Россию работать, пишет РБК. Всего за январь—июнь текущего года в Россию прибыло более 15 миллионов иностранных граждан с учетом всех целей поездки. Подавляющее большинство из них — это граждане стран СНГ.

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15 сентября 2018© Ньюстюб
 Данные ФСБ и Росстата о въезжающих в РФ иностранцах отличаются более чем в шесть раз
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