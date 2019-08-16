Умер композитор Роман Леденев

«Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом. <…> Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка», — говорится в сообщении.
Среди сочинений Леденева — «Эпиграфы» для флейты и камерного оркестра, Con sordini (Маленький реквием) для альта и камерного оркестра, «Русь — зеленая и белоснежная» для оркестра, а также «Концертная речитация» для виолончели с оркестром.
Он также написал музыку к кинофильмам «Ход конем», «Зной», «Крылья», «Вся королевская рать», «Странная женщина», «Атланты и кариатиды» и другим.