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13:25 (мск), источник: РИА Новости

Умер композитор Роман Леденев

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Советский и российский композитор, профессор Московской консерватории, народный артист России Роман Леденев умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Источник: Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского

«Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом. <…> Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка», — говорится в сообщении.

Среди сочинений Леденева — «Эпиграфы» для флейты и камерного оркестра, Con sordini (Маленький реквием) для альта и камерного оркестра, «Русь — зеленая и белоснежная» для оркестра, а также «Концертная речитация» для виолончели с оркестром.

Он также написал музыку к кинофильмам «Ход конем», «Зной», «Крылья», «Вся королевская рать», «Странная женщина», «Атланты и кариатиды» и другим.

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