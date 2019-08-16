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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Французская монахиня стала самой пожилой жительницей Европы

ПАРИЖ, 16 авг — РИА Новости. Француженка Люсиль Рандон, сестра Андрэ, стала старейшей жительницей Европы, сообщает газета Parisien.

Источник: AFP 2019

В феврале Люсиль Рандон исполнилось 115 лет. В молодости она была гувернанткой, работала в госпитале, а потом стала монахиней. На свой день рождения в 2019 году она получила личное письмо от папы Римского Франциска и освященные четки.

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Сейчас Рандон живет в доме престарелых в Тулоне. «Я передвигаюсь только в инвалидном кресле и почти ничего не вижу. Мое ежедневное счастье — это возможность молиться», — рассказала она.

По данным издания, Рандон регулярно навещает ее племенник, а также 90-летний мужчина, у которого она была гувернанткой. «Связь между ними нерушима», — рассказал один из сотрудников учреждения, где живет француженка. Он также рассказал, что монахиня любит шоколад и никогда не пропускает религиозную службу.

Звание старейшей жительницы Европы автоматически перешло к Рандон после смерти итальянки Марии-Джузеппы Робуччи-Нарджизо, которой было 116 лет. Самой пожилой жительницей мира официально признана японка Канэ Танака, которая родилась 2 января 1903 года.

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