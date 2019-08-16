13:19 (мск), источник: РИА Новости
В Берлине женщина подала в суд на хор мальчиков, куда не приняли ее дочь
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мать 9-летней девочки обратилась с иском в административный суд Берлина
Женщина обратилась в берлинский хор мальчиков в ноябре 2018 года, но её дочери отказали в приеме. По мнению истицы, хор проявил недопустимую дискриминацию в отношении её дочери и нарушил права на равные возможности. Ранее девочка пела в различных хорах.
Хор заявляет, что отказался принять девочку в первую очередь не
Суд должен провести слушание по делу в пятницу. Государственный кафедральный хор является одним из старейших музыкальных учреждений Берлина, до настоящего времени в него принимали только мальчиков.