Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с миллиардными долгами дворника Ситуацию с дворником из Воскресенска, «задолжавшей» два миллиарда рублей, взяла на контроль Екатерина Семенова
Фоторепортажи
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
13:19 (мск), источник: РИА Новости

В Берлине женщина подала в суд на хор мальчиков, куда не приняли ее дочь

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мать 9-летней девочки обратилась с иском в административный суд Берлина из-за того, что её дочь отказались принять в государственный кафедральный хор мальчиков, сообщило издание Tagesspiegel.

Источник: РИА Новости
Новость
«Чего хотят женщины»: девушки запустили в Сети новый флешмоб

Женщина обратилась в берлинский хор мальчиков в ноябре 2018 года, но её дочери отказали в приеме. По мнению истицы, хор проявил недопустимую дискриминацию в отношении её дочери и нарушил права на равные возможности. Ранее девочка пела в различных хорах.

Хор заявляет, что отказался принять девочку в первую очередь не из-за её половой принадлежности, а из-за того, что её голос не отвечает звучанию хора мальчиков. Кроме того, комиссия усомнилась в мотивации девочки и возможности доверительного сотрудничества с родителями ребенка.

Суд должен провести слушание по делу в пятницу. Государственный кафедральный хор является одним из старейших музыкальных учреждений Берлина, до настоящего времени в него принимали только мальчиков.

 Экстренно севший в Подмосковье А321 лежит в поле 'на брюхе'
Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших иностранцев
Умер композитор Роман Леденев
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
В МЧС объяснили видео, где вертолет в Сибири «тушит воду»
Сантехник с окладом 200 тысяч. Рабочие обгоняют менеджеров
Как живут за границей певцы 90-х и нулевых
Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
В России разрешили ставить автомобильные номера нового формата Госавтоинспекция официально разъяснила вопросы применения новых видов государственных регистрационных знаков транспортных средств
Кино
СМИ: Нагиев и Ургант снимутся в фильме с голливудскими звездами Сообщается, что к проекту присоединятся Кристен Стюарт, Лив Тайлер или Хилари Суэнк
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Названы способы заработать на единственном жилье
25 фотоаргументов, что Канада самое смешное место в мире
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Дети
Все о любви. 35 фотографий, которые заставят вас улыбнуться Подборка кадров, смотря на которые, понимаешь: любовь — то, ради чего стоит жить
Леди
Глюкоза подстриглась и сделала челку Певица сменила имидж на фоне слухов о разводе с мужем.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь