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14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Необычная Земля: геолог показал удивительные места, снятые из космоса

Необычное хобби американца показывает все многообразие нашей планеты.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Геолог из Нового Орлеана по имени Уилл уже успел прославиться в соцсетях благодаря своему необычному хобби. Он внимательно изучает спутниковые карты Google Earth, находит на них необычные и интересные объекты, делает их снимки и сохраняет у себя в блоге.

По словам Уилла, сначала он смотрел карты из-за работы, чтобы просто найти интересные картинки для своих презентаций и докладов. Но потом понял, что мир очень разнообразен и многие удивительные места возможно увидеть только с высоты.

Геолог создал блог, так как его жене надоело постоянно смотреть его находки, а желание поделиться чем-то интересным с другими людьми было слишком велико, пишет Bored Panda.

Часто места и объекты на карте американец находит случайно, но иногда он исследует интересующую его местность или маршрут.

Екатерина Гура

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