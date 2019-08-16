14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Необычная Земля: геолог показал удивительные места, снятые из космоса
Необычное хобби американца показывает все многообразие нашей планеты.
Геолог из Нового Орлеана по имени Уилл уже успел прославиться в соцсетях благодаря своему необычному хобби. Он внимательно изучает спутниковые карты Google Earth, находит на них необычные и интересные объекты, делает их снимки и сохраняет у себя в блоге.
По словам Уилла, сначала он смотрел карты
Геолог создал блог, так как его жене надоело постоянно смотреть его находки, а желание поделиться
Часто места и объекты на карте американец находит случайно, но иногда он исследует интересующую его местность или маршрут.
Екатерина Гура