Предвзятость американской полиции вызвала спор среди ученых

Для подобных выводов необходимо иметь ввиду, как часто черные и белые гражданские лица сталкиваются с полицейскими — то, что авторы оригинального исследования не рассмотрели, отмечается в письме, опубликованном на препринт сервере SSRN.
В исследовании, опубликованном в PNAS 22 июля, ученые составили список из более 900 стычек полиции США с гражданами, произошедших в 2015 году и завершившихся смертельным исходом. Для отбора случаев они применили краудсорсинговые базы данных из The Washington Post и The Guardian. В отделах полиции они попросили информацию о расах офицеров, ответственных за стрельбу.
Данные показали, что черные полицейские с большей вероятностью убивают черных мирных жителей. То же самое относится и к белым, и испанским офицерам: каждая группа полиции была более склонна стрелять в мирных жителей своей расы. Критики заявили, что выводы равносильны утверждению, что расовой предвзятости нет.
Два политолога из Принстонского университета — Дин Нокс и Джонатан Муммоло — опровергают выводы статьи критикой, опубликованной на сервере препринтов SSRN. Претензию они проиллюстрировали мысленным экспериментом.
Допустим, черный офицер столкнулся с 90 черными и 10 белыми гражданскими лицами, тогда как белый офицер столкнулся с обратным количеством и тех, и других. Если оба офицера застрелили пять черных и девять белых, то может показаться, что белый застрелил меньшее количество черных, чем его «цветной» коллега. Но как только количество столкновений было бы принято во внимание, стало бы ясно, что белый офицер застрелил 50% чернокожего и только 10% белого гражданского населения, с которым столкнулся.
Согласно ученым, лучший способ определения расовой предвзятости — это сравнить показатели инцидентов с такими показателями, как уровень населения или уровень преступности. Например, в 2015 году было проведено исследование, которое показало, что невооруженные темнокожие мужчины в 3,5 раза чаще погибают от рук полицейских, чем невооруженные белые люди. Даже после учета местного уровня преступности.
Ведущий автор опубликованного в PNAS исследования Дэвид Джонсон, социально-когнитивный психолог из университета Мэриленда, заявил, что критика в значительной степени связана с формулировкой вопроса исследования. По его словам, результаты исследования группы предполагают, что простое увеличение расового разнообразия в силовых структурах не поможет снизить расовую предвзятость в перестрелках (наличие которой ученый не отрицает), хотя и приведет к повышению доверия со стороны публики. Исследовательская группа Джонсона в настоящий момент готовит ответ на критику к публикации.