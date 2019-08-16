Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Священника из Гатчины отстранили от службы после инцидента с крещением Священника отстранили от службы после того, как в Сети появилось видео, снятое во время обряда крещения в храме
Фоторепортажи
18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
14Российский Вудсток
16:11 (мск), источник: Индикатор

Предвзятость американской полиции вызвала спор среди ученых

В редакцию Proceedings of the National Academy of Sciences поступило письмо с критикой статьи, опубликованной в журнале месяцем раньше. Статья ученых из Университета штата Мичиган, утверждают критики, отрицает расовую предвзятость американских полицейских.

Источник: AP 2019

Для подобных выводов необходимо иметь ввиду, как часто черные и белые гражданские лица сталкиваются с полицейскими — то, что авторы оригинального исследования не рассмотрели, отмечается в письме, опубликованном на препринт сервере SSRN.

Новость
Дональд Трамп попал под расстрел

В исследовании, опубликованном в PNAS 22 июля, ученые составили список из более 900 стычек полиции США с гражданами, произошедших в 2015 году и завершившихся смертельным исходом. Для отбора случаев они применили краудсорсинговые базы данных из The Washington Post и The Guardian. В отделах полиции они попросили информацию о расах офицеров, ответственных за стрельбу.

Данные показали, что черные полицейские с большей вероятностью убивают черных мирных жителей. То же самое относится и к белым, и испанским офицерам: каждая группа полиции была более склонна стрелять в мирных жителей своей расы. Критики заявили, что выводы равносильны утверждению, что расовой предвзятости нет.

Два политолога из Принстонского университета — Дин Нокс и Джонатан Муммоло — опровергают выводы статьи критикой, опубликованной на сервере препринтов SSRN. Претензию они проиллюстрировали мысленным экспериментом.

Допустим, черный офицер столкнулся с 90 черными и 10 белыми гражданскими лицами, тогда как белый офицер столкнулся с обратным количеством и тех, и других. Если оба офицера застрелили пять черных и девять белых, то может показаться, что белый застрелил меньшее количество черных, чем его «цветной» коллега. Но как только количество столкновений было бы принято во внимание, стало бы ясно, что белый офицер застрелил 50% чернокожего и только 10% белого гражданского населения, с которым столкнулся.
Новость
Британский супермаркет обвинили в расизме из-за набора шоколадных уток

Согласно ученым, лучший способ определения расовой предвзятости — это сравнить показатели инцидентов с такими показателями, как уровень населения или уровень преступности. Например, в 2015 году было проведено исследование, которое показало, что невооруженные темнокожие мужчины в 3,5 раза чаще погибают от рук полицейских, чем невооруженные белые люди. Даже после учета местного уровня преступности.

Ведущий автор опубликованного в PNAS исследования Дэвид Джонсон, социально-когнитивный психолог из университета Мэриленда, заявил, что критика в значительной степени связана с формулировкой вопроса исследования. По его словам, результаты исследования группы предполагают, что простое увеличение расового разнообразия в силовых структурах не поможет снизить расовую предвзятость в перестрелках (наличие которой ученый не отрицает), хотя и приведет к повышению доверия со стороны публики. Исследовательская группа Джонсона в настоящий момент готовит ответ на критику к публикации.

 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
Путин присвоил звания Героев России пилотам А321
В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров
Немецкий детектив обратился в прокуратуру по делу МН17
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Сантехник с окладом 200 тысяч: рабочие обгоняют менеджеров
Как живут за границей певцы 90-х и нулевых
Экс-министр Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
В России разрешили ставить автомобильные номера нового формата Госавтоинспекция официально разъяснила вопросы применения новых видов государственных регистрационных знаков транспортных средств
Кино
СМИ: Нагиев и Ургант снимутся в фильме с голливудскими звездами Сообщается, что к проекту присоединятся Кристен Стюарт, Лив Тайлер или Хилари Суэнк
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Дети
44-летняя экс-супруга Марата Башарова впервые стала мамой Екатерина Архарова родила первенца (фото)
Леди
Глюкоза подстриглась и сделала челку Певица сменила имидж на фоне слухов о разводе с мужем.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь