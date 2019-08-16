Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с миллиардными долгами дворника Ситуацию с дворником из Воскресенска, «задолжавшей» два миллиарда рублей, взяла на контроль Екатерина Семенова
Фоторепортажи
18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
14Российский Вудсток
16:21 (мск), источник: Мослента

В Москве спилили дерево из сериала «Бригада»

В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор. Дерево было снято в нескольких культовых сценах картины, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сюжету сериала, главный герой Саша Белый оставил на ясене надпись «Саша Лена». Сразу после дембеля в 1989 году он с друзьями приезжает сюда и первым делом лезет на дерево. В том же году на этом месте друзья произносят клятву, что никогда не предадут друг друга. Последняя сцена на этом месте проходит в 2000 году — единственный выживший из всей бригады Саша приходит на Воробьевы горы и произносит благодарность друзьям за то, что они не предали его.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сообществе «Бригада. Однажды в России» в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что ветку с надписью «Саша Лена» срезали сразу после показа сериала, чтобы люди на нее не лазали. Отмечается, что летом 2018 года дерево начало засыхать, однако спиливать его тогда не планировалось.

 Свинья в метро шокировала москвичей. Фото
Названы сроки прекращения дождей в Москве
Путин присвоил звания Героев России пилотам А321
В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров
Немецкий детектив обратился в прокуратуру по делу МН17
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Сантехник с окладом 200 тысяч: рабочие обгоняют менеджеров
Как живут за границей певцы 90-х и нулевых
Экс-министр Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
В России разрешили ставить автомобильные номера нового формата Госавтоинспекция официально разъяснила вопросы применения новых видов государственных регистрационных знаков транспортных средств
Кино
СМИ: Нагиев и Ургант снимутся в фильме с голливудскими звездами Сообщается, что к проекту присоединятся Кристен Стюарт, Лив Тайлер или Хилари Суэнк
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Названы способы заработать на единственном жилье
25 фотоаргументов, что Канада самое смешное место в мире
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Дети
44-летняя экс-супруга Марата Башарова впервые стала мамой Екатерина Архарова родила первенца (фото)
Леди
Глюкоза подстриглась и сделала челку Певица сменила имидж на фоне слухов о разводе с мужем.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь