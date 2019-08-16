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21:19 (мск), источник: РИА Новости

Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, перед выходом на улицу и посещением мест массового скопления людей следует брать с собой носовой платок с каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.

«В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов», — сказал он.

Он также рассказал о пользе масел лаванды, апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы, которые обладают расслабляющим действием. Использование этих масел способствует профилактике стресса, что особенно актуально для жителей крупных городов, пояснил медик.

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