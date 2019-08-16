21:19 (мск), источник: РИА Новости
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной
По его словам, перед выходом на улицу и посещением мест массового скопления людей следует брать с собой носовой платок с каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.
«В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов», — сказал он.
Он также рассказал о пользе масел лаванды, апельсина,